深明出軌是錯，卻又明知故犯：難道出軌者沒有內疚之心？

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

　　情緒其中一個重要功能，是提醒自己此刻的心理狀況，只不過很多人覺而不察，視而不理。

 

　　「你當日第一次出軌嘅時候，有無覺得自己唔啱，有無內疚過？」當發現丈夫過去一年背著她出軌後，她質問丈夫。

 

　　如果丈夫沒有內疚感覺，不明白出軌帶來的傷害，即使她想繼續留在婚姻裏，再被傷害的機會很高，所以她想弄清他的想法。

 

　　「嗯……已經唔係好記得當時係點？」丈夫小心翼翼回答。

 

　　「你連內疚都無，即係唔覺得自己有錯，唔覺得出軌唔啱啦！」她帶著憤怒的罵。

 

　　有一天，她丈夫在輔導室內單獨對我說：「喺第一次同女同事上床之後，我只係諗點樣唔好畀老婆知。」

 

　　自此，他用很多不同藉口瞞騙太太：包括開會、趕project、加班、出trip ……爭取更多偷食空間。

 

　　「嗰日老婆突然問我有無內疚，我真係一時答唔出；同埋，我都想諗清楚，唔想求其咁答話有就算。」他回想日前被太太追問內疚一事時的內心情況。

 

　　「出軌嗰陣，係咩嘢原因你會用唔同藉口瞞騙太太？」我問他。

 

　　「佢知道一定唔會接受；其實男同女都一樣，應該無人會接受到自己嘅另一半出面有第二個。」言下之意，不忠其實也與他自己的婚姻觀相違。

 

　　內疚，是指一個人因為違背自己道德標準或規範，做了一些不應該做的事，又或沒做一些應該做的事，從而感到不安、慚愧或懊悔的心理狀態。

 

　　「即係當時你係清楚知道出軌唔啱，以及一旦事情被揭發，會有嚴重後果。」我嘗試協助他檢視昔日出軌的自己：「當刻你選擇隱瞞，係認為太太唔知，後果就唔會即時出現，又可以繼續享受出軌而來嘅慾望滿足。」

 

　　他一邊留心聽，一邊在點頭。

 

　　對於出軌，他不是沒有道德觀，而是當刻的他，只在集中思考怎樣避免事情被識破。

 

　　不安和內疚，一直存在，只是沒有去聆聽，而且繼續以自欺聲音為主導，認為只要事情不被揭發，影響就沒那麼嚴重。

 

　　既欺人，也自欺；伴侶間相處，還有甚麼比這情況更具殺傷力！

 

 

