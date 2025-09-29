深明出軌是錯，卻又明知故犯：難道出軌者沒有內疚之心？

情緒其中一個重要功能，是提醒自己此刻的心理狀況，只不過很多人覺而不察，視而不理。

「你當日第一次出軌嘅時候，有無覺得自己唔啱，有無內疚過？」當發現丈夫過去一年背著她出軌後，她質問丈夫。

如果丈夫沒有內疚感覺，不明白出軌帶來的傷害，即使她想繼續留在婚姻裏，再被傷害的機會很高，所以她想弄清他的想法。

「嗯……已經唔係好記得當時係點？」丈夫小心翼翼回答。

「你連內疚都無，即係唔覺得自己有錯，唔覺得出軌唔啱啦！」她帶著憤怒的罵。

有一天，她丈夫在輔導室內單獨對我說：「喺第一次同女同事上床之後，我只係諗點樣唔好畀老婆知。」

自此，他用很多不同藉口瞞騙太太：包括開會、趕project、加班、出trip ……爭取更多偷食空間。

「嗰日老婆突然問我有無內疚，我真係一時答唔出；同埋，我都想諗清楚，唔想求其咁答話有就算。」他回想日前被太太追問內疚一事時的內心情況。

「出軌嗰陣，係咩嘢原因你會用唔同藉口瞞騙太太？」我問他。

「佢知道一定唔會接受；其實男同女都一樣，應該無人會接受到自己嘅另一半出面有第二個。」言下之意，不忠其實也與他自己的婚姻觀相違。

內疚，是指一個人因為違背自己道德標準或規範，做了一些不應該做的事，又或沒做一些應該做的事，從而感到不安、慚愧或懊悔的心理狀態。

「即係當時你係清楚知道出軌唔啱，以及一旦事情被揭發，會有嚴重後果。」我嘗試協助他檢視昔日出軌的自己：「當刻你選擇隱瞞，係認為太太唔知，後果就唔會即時出現，又可以繼續享受出軌而來嘅慾望滿足。」

他一邊留心聽，一邊在點頭。

對於出軌，他不是沒有道德觀，而是當刻的他，只在集中思考怎樣避免事情被識破。

不安和內疚，一直存在，只是沒有去聆聽，而且繼續以自欺聲音為主導，認為只要事情不被揭發，影響就沒那麼嚴重。

既欺人，也自欺；伴侶間相處，還有甚麼比這情況更具殺傷力！