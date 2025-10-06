Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

06/10/2025

高潮是床上指標？隱藏真實感受，反而成為關係中的無形障礙

#情感關係 #高潮 #性生活 #兩性 #性治療師 #愛情 #Sex Tips
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

    如果高潮被視為做愛質素的指標，沒有高潮就意味性愛滿足感不足，甚至男人會懷疑自己性能出了問題。

 

    「係咪好多女人喺做愛嘅時候都會扮有高潮？我有個識咗好多年嘅朋友，佢話同老公嘅時候，都有扮？」當她在輔導室內回顧婚姻中的性體驗時，她突然提及有關高潮的問題。

 

    「其實我同佢一樣，都有扮，不過原因唔同。」她說。

 

    月前看過一個調查報導：有四分三的女性曾經在男人面前「扮高潮」，當中更有20%經常扮有高潮。另外一個在美國做的調查指：透過陰道性交而得到高潮的女性，只有18.4%。若調查如實反映現況，假的真不了，高潮的水分度頗高，在床上交戲表演的女人比比皆是，總有一個在附近。

 

　　扮高潮，是在缺乏性興奮、沒有任何高潮的情況下，錯誤引導對方認為自己床上功夫了得。

 

　　伴侶相交，理應坦誠，為何要扮？

 

　　「我嗰個多年好姊妹話佢根本唔享受做愛，佢老公話嚟就嚟，剩係顧住自己，摸兩下就當做咗前戲，完全唔理佢嘅感受、無理佢係未ready；每次做愛，佢只係諗唔好搞咁耐。扮有高潮，係想老公快啲做完。」她慨嘆地說：「好多時都要女人就啲男人，真係好唔公平。」

 

　　「喺你嘅性生活裏面，你都覺得有唔公平嘅情況？」我想她多談一些自身經驗和體會。

 

　　「我老公近一、兩年少咗掂我。」面對性親密減少，女士常有冒起兩種擔心：1) 自己的吸引力少了；2) 他在外吃飽了。她承認這兩種擔心，同時存在心內。

 

　　近一年，她的Sextitude有明顯轉變，會主動提出做愛；為了增加丈夫「胃口」、為了給丈夫體會更佳成功感，做愛時她會發出呻吟聲、咬他肩、抓他背等動作，表現出她的「興奮和肉緊」。當然，這些表現只是表演。

 

　　用興奮表演掩飾內心不安、用個人方法去挽救關係，是兩性的不平等還是伴侶關係的無奈？是愛變成痛的轉變？是自欺欺人的行徑？這種單方面的付出會否令耐性和感情消磨得更快？

 

    相比沒有高潮，扮高潮可能更加是關係危機的一個訊號。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#情感關係 #高潮 #性生活 #兩性 #性治療師 #愛情 #Sex Tips
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet.com.hk