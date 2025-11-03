Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

03/11/2025

想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？

#Love Philosophy #SP #拍拖 #情感關係 #兩性 #兩性關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　有些人會選擇性地結交朋友，有些人結交朋友是選擇性。

 

　　「聽過人講：一生人總有機會遇上渣男。」她自嘲的說：「我一年就遇到幾個。」

 

　　 「你所指嘅渣男係……」我問。

 

　　「啲男人剩係想同你上床，佢哋上床之前就同你有傾有講，扮到好熱情，上咗床之後就成個人唔同哂；有啲仲衰，聲都唔聲好似人間消失咗咁。」過去一年，她先後在交友App認識了三個男生，三段關係的軌跡都很相似：網上認識後約見面、短時間內上床、上床不久就失聯或分手。唯一不同的，是她與三個男生的上床次數有別。

 

　　在她心目中，如果喜歡對方，上床不是問題，但對於那三個男生，她有點被騙上床的感覺。

 

　　「男人係咪會將性同愛分開？」她問。

 

　　「係咪將性同愛分開，我認為關鍵唔係性別，而係個人選擇。如果一個人想搵SP，佢當然唔會交出感情，亦唔會畀對方進入自己生活裏面。」我繼續說：「如果無去分辨對方想搵伴侶定係性伴，受傷嘅會係自己。」

 

　　伴侶與SP的分別：伴侶會分享生活、分擔情緒，SP只會分享體溫、發洩性慾；伴侶只需要一個，SP則可以有幾個。

 

　　「點樣知道對方想搵女朋友定係想搵SP？點樣可以避免自己搵錯？」她問。

 

　　「對方想滿足感情需要定係想滿足性需要，真係無樣睇，只可以用長啲時間接觸同觀察。認識一個人，通常唔喺床上，唔好太快上床係其中一個了解對方動機嘅方法；對方鍾意你，唔會因為你無即刻上床而變成唔鍾意你。」我說。

 

　　「對方會唔會因為你拒絕有sex，覺得你抗拒佢而疏遠你？」她仍然未清楚分辨不接受與沒有感情的人上床與抗拒sex，是截然不同的事。

 

　　「當然有可能，尤其對方想搵SP，你滿足唔到佢嘅慾望，佢轉移焦點係理所當然。」我繼續說：「不過，除咗對方係未鍾意你，我更加關心你點睇自己？」

 

　　她眼神有點茫然，不太明白我的意思。

 

　　「如果我認為自己除咗身體之外，就無乜吸引人嘅地方，身體就係唯一可以吸引人嘅工具，咁自然會容易吸引到嗰啲只係對你身體有興趣嘅人。」如何看自己，會影響別人怎樣看你，所以除了分辨誰是渣男，我更希望她會了解自己。

 

　　Sexual behavior is what we do; sexuality is who we are. 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#Love Philosophy #SP #拍拖 #情感關係 #兩性 #兩性關係
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet.com.hk