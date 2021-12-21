SP得寸進尺要引發世界大戰！誰料「不育」二字竟成了救命丹？

離開時鐘酒店，舒筋活絡過後，煩惱隨即而來。踏著沉重腳步推開家門，坐在餐桌前看電視的老婆，提著手機慢慢回頭，神還原《魷魚遊戲》木頭人，感覺自己快要處死一樣。

「收到陌生女人短訊，」老婆木無表情，她的頸項已扭曲到盡頭。

他心裡罵了四個字，感受不到心跳，卻感受到掌心冒出的冷汗。

「這女人是誰？」他仿佛聽到四周手槍扣板機的聲音，死期到了？「她說有了你的孩子⋯⋯」

孩子？腦袋突然響起奇怪的歌聲「來吧倒轉地球，來吧引爆大石頭，炸開手扣今天解放，只想要自由」，完全停不了，瞬即放下心頭大石。

她自命公司女神，IG 上的帖文，無論自拍或食物照，標籤都有「Sexy」和「Hot」。主動熱情，男同事眼中的便利貼——易貼易除，一夜情沒手尾。惟獨他對她不瞅不睬，引發她的佔有慾。一輪攻勢下，終於走在一起。

「我有老婆有家庭負擔，不會離婚，沒甚麼可給你。」躺在時鐘酒店床上的他先小人後君子，第一晚坦白得可以。

「我不需要名分，你是唯一給我戀愛感覺的人。」她的肢體動作簡直經專人指導，男人都抵不住必有反應。

不要名分的便宜餐，不吃是罪大惡極。那一刻，他忘記家裡的老婆，開始一段以為地下，其實公司人所共知的地下情。

很快，他意識到她口是心非，想要的愈來愈多——感情、身體，甚至金錢。

「我的小店守不住，」聽說她投資一家小店，今年生意愈來愈差，「欠了三個月租⋯⋯」

「我薪金也僅僅⋯⋯」

「算了，」她從床上彈起，「我再想法子，今天不想做。」拾起散落地上的衣服，假裝生氣。

「好的好的，」脫剩內褲的他拉著她，「我想想法子好了。」好色的男人和醫院臨終病人一樣，都死在床上。

長貧難顧，再負擔不起她無止境的苛求，決定提出分手。

「好的，」意外地她超爽快，「給我二十萬分手費。」

「我哪有？」他瞪大眼。

「那麼離婚。」

「我說過不會離婚。」斬釘截鐵，不容她發爛。

眼見勢色不對，她以退為進，收起傲慢，哄他到時鐘酒店，歡愉過後再討價還價，結果還是無功而回。

「我會向同事公開我們關係。」她發難。

「你覺得他們不知情？」沒好氣離開時鐘酒店，不想跟她死纏。回家途中，收到她短訊「我會告訴你老婆，大家一拍兩散。」

以她性格，二十萬後必定再要二十萬，與其受她威脅勒索，不如回家向老婆坦白。誰知她出手太重，反而救了他。

「她說有了你的孩子⋯⋯」老婆的臉慢慢放鬆，展現奇怪的微笑。

「唏，這是對我的侮辱啊！」他假裝難堪。

「對不起，我們努力多年也沒有孩子，這個陌生人竟說有了你的孩子，」老婆大笑起來。

他不育，如今成了最有力擋箭牌，雖難堪但奏效。

「說回來，這陌生人是誰？」

「你也說是陌生人，天知？」至於之後的事，再慢慢處理好了。