04/01/2022
「你怕『衝紅燈』嗎？」因說不出口的暈血症，新年第一場速戰就此舉手投降？
假期前沒空理髮，終抵不住到公司樓下的「速剪」了事。反正只是修短半吋，應該不會出事。
在門外取了票，才發現髮型師有點面熟。等了十分鐘左右，輪到她。
「想怎樣……」髮型師還沒把話說完，「這麼巧，還記得我嗎？」
抬頭看一張大眾臉，搭訕的技巧很低劣，輕輕搖頭微微一笑。他也沒死纏爛打，了解要求後開始理髮。
髮型師粗大的指頭，輕按著她的頭顱，帶著韻律的動作，利落的手勢，專業帥氣，她迷戀這種男人的性感與溫柔。偷看鏡中的大眾臉，她輕輕「喔」的叫了一聲。
「又剪到你？」髮型師突然彈開。
「是你！」她張開口，「不，終於認出了！哈哈。」
「嚇一跳，以為又歷史重演。」
大約半年前，她到髮型屋理髮，因為連續加班數天，昏昏欲睡，頭一擺，耳朵被剪了一刀。一聲巨響，他整個人暈倒地上。幸運地，她只是皮外傷，他卻撞破了頭，縫了兩針。
「老闆本來就不喜歡我，那次借機把我解僱，」他鬆鬆肩，「後來轉到這裏。」
「我請你吃飯賠個不是。」
「呀？說不通，明明是我剪傷你耳朵。」
「總之就是一起吃飯好了。」才數十元的「速剪」，結果變成「速配」，再發展成「速戰」。
「附近有家主題時鐘酒店，不如……」晚飯後到酒吧兩杯落肚，他扮醉試探。
「今晚……」她很想要，但有點遲疑。
「怕？下午理髮時明明很主動……」
「怕你再剪掉我耳朵？還是怕你又暈多次？」
兩個好勝又好性的人，來到所謂的主題時鐘酒店，只是貼幾張KPOP海報，播著強勁的KPOP音樂便說成韓風酒店。
「我先泡個韓風浴，要一起？」他到浴室盛一缸熱水。
「甚麼？」房間內的音響失靈關不掉，聽不清他的說話，「你怕不怕……」
「你說甚麼？」水聲加音樂聲更聽不清，走出浴室問清楚。看見床上幾乎脫清光的她，實在按捺不住，撲過去扭作一團。
「我問，你怕不怕……」
「怕甚麼？」迅速把她餘下的內褲脫去，發現異樣，「嗯？」
來不及反應，他已暈倒床上，還幸數分鐘後他醒過來。
「怎麼不早說？」他摸摸頭。
「說甚麼？今天不方便，剛才有問你，」她驚魂未定，「我們……還來不來？」
「算了，我……不喜歡『衝紅燈』。」
男人之家，很難開口說出自己有暈血症，感覺不帥氣。但新一年第一晚床戰，就這樣落幕又心有不甘，怎算？
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