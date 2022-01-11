渣男一日不下地獄，老婆誓不罷休！老公出軌照傳到不同群組，最後竟是囝囝最受罪？

「我今天『M到』，不想去。」小學四年級男生抱著床單不肯起床。

「甚麼『M到』？你發甚麼神經？」她氣得爆炸，「上星期還嚷著要回學校參加聖誕派對，今天說『M到』？你知甚麼是……」

「是你說的，我聽到！」小兒彈起身，「那晚你在房內跟爸爸說你『M到』，甚麼也不能做。」

「這……」她張開口變啞巴，這是她慣常推搪老公的借口，「遲到了，立即起床！」

好不容易把小兒送到學校參加派對，無所事事，瀏覽短訊「媽媽群組」，這期她是群組內人氣王—「加油」、「支持你」、「推推推推推推推」暖心訊息給她無限支持。再滑下去，赫然發現幾句看了傷眼球的—「夠了不想看」、「煩死人」、「這裏不是《東張西望》」。

抬頭望天心有不甘，把手機內另一珍藏照發到「媽媽群組」和老公的「公司群組」，渣男一日不下地獄誓不罷休。

「你老婆又發功！」老公同事拿著手機跑到人夫面前，「相中女人是誰？」

「呀……」他搖頭，「我兒子同學的媽媽，別想多。」

「別想多？和三點式人妻暢泳，你叫我別想多？」同事失笑，「偷食也精明點，自拍是大忌，相片還要給老婆發現。」

「相片我刪了……」

「提醒過你，只是放進垃圾桶，不是刪除，白痴。」

「一時大意，老婆會偷看我手機。」既生氣又無奈。

「也夠狠，你公司群組和『媽媽群組』也不放過，全世界都知你有外遇，想翻身也難。」

「你在落井下石嗎？我飯碗不保了。」

「說回來，你到底有少個外遇？『媽媽群組』一個，公司一個，還有呢？」

「你還是我好兄弟嗎？」他生氣，「公司那個是前度，婚前的，要不要連我小學的也寫出來？」

「不說了，」好同事怕他激動，轉話題，「今晚去砵蘭街……」

「還去？她一開始已大造文章，找死？」

「我指吃晚飯，你想到哪裏？難怪你老婆說你性上癮。」同事失笑。

突然接到補習班來電，向公司請了假，飛奔到補習社。

「幹嗎和同學打架？」小兒變青蛙，鼓起兩腮不說話，花了十分鐘才套了幾句。

「他們說我是『雞粉』，『雞蟲』的粉絲，又問我餐飲是不是雞精……」小兒的眼淚已掛在眼角上，「爸爸，甚麼是『雞蟲』？有沒有腳的？」

「自己上 Google……別鬧了，我們去吃下午茶，今晚到嫲嫲家吃飯。」

老媽一頭白髮，十年前突然跟老爸離婚，嚇得他差點心臟病發。原來老媽一直啞忍老公各種不是，基於上一輩思想，離婚後怕兒子給人取笑，一直等到他成家立室才提出離婚。

男女間的世界很複雜，只希望孩子受到的傷害可以減到最少，待他長大後或會明白爸媽之間的事。

在他突然感性又感觸之際，好同事氣急敗壞打電話來：「老兄，你老婆又發功，這次連我和你的沙灘合照也出現，說我是你的另類小三。」

「呀……她剛剛也發了短訊給我，說沒有恨……你也不要恨她了。」

除了呼一口氣，他不知道還可以做甚麼。