地中海和M字額，你選哪個？正為男神心亂如麻，回頭偷看背影，一切幻想化為烏有！

他帥氣得令人窒息，個子高大、整齊儀容，還有那認真工作的樣子，令她心亂如麻多時。礙於不同部門及剛入職不久，每次只是從通道離遠偷望。朝思暮想，終抵不住用手機偷偷拍下他的俊臉，以備日後心癢難耐，對著照片做不能公開的事。

人事部助理也算得上一表人才，她入職差不多三個月，天天過來關心可遇到甚麼問題，他可作出適當指導。明眼人都知助理先生對她有意，除了暗喜，也有認真考慮過。

「怎麼了？」助理先生借故走過她面前，看見對著飯盒皺眉的她，溫柔地問。

「唉，」她嘆一口氣，「明明說了『走葱』，看！多到像鋪了草皮一樣。」

「我最愛吃葱，反正我今天吃三文治，不介意的話，我和你對換。」

「一個飯盒換你的三文治？」

「差額我……」

「說笑而已。」

就這樣，助理先生自覺跟她關係更進一步，偶爾邀她吃午飯，甚至一起下班。助理先生很有風度，男人味十足，夜闌人靜也難免心癢難耐，指尖不分自我探索起來，每每到緊張關頭，腦海浮現的臉，總是由助理先生，變成手機偷拍的他。

「大肚腩、脫髮二選一。」躲到茶水間小休，女同事突然一問。

「又是這個問題？很無聊……」然後很認真的想，「肚腩。」

「我也是！」女同事笑到彈起，「因為肚腩可以減，脫髮是死症。」

「不！男人的肚腩軟綿綿，抱著很舒服。」

「那麼大肚腩又脫髮呢？」女同事笑問。

「悲劇！」二人大笑之際，揉著小肚腩的助理先生走進來，一臉尷尬。

「放心，你的肚腩不算大。」女同事安慰助理先生。

「對呀，很有男人味。」她附和，助理先生不知說甚麼笑著離開。

「最近你們……」

「沒有，同事而已，」她眼睛轉了一圈，「他的『M字額』有點……」

「現實點，我老公結婚兩年後已變光頭佬。」

她明白理想和現實落差永遠很大，但未到要面對現實的階段，加上真正心儀的，是公司裡另一個他。

步出茶水間，那個他迎面而來，第一次和男神擦肩而過，開心過中獎。回頭偷看男神背影，一切幻想化為烏有——地中海。

「地中海和『 M字額』，你選哪個？」回望身邊女同事。

「再說一次，我老公結婚兩年後已變光頭佬。」

呼一口氣，帶著無盡失望回到自己崗位，為現實繼續努力。