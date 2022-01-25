濕透的柴燒不著：回家想重拾後樓梯偷情的乾柴烈火，只可當作新年願望！

他再到她公司開會，會議完畢，如常送他到停車場。二人愈見投緣，投緣到閃進停車場後樓梯親熱。

一輪熱吻後，該有反應的地方都有反應，隔著厚布，也感受到他褲襠內的激情。猶豫之際，他提出要求。

「做給我看。」她不解，近距離看著一張性感的臉，他捉著她的手，慢慢從她腰間鑽進去，引導她的指頭在黑暗前亂竄。一輪「指」導後，她已懂得「自動導航」，他雙手回到她發著微熱的身體上，肆意探索新世界。

她不能自主，沉醉從沒有過的新體驗中，久違了的高潮再次來臨，跌坐梯間喘息。

「我要回公司。」他輕掃她的頭頂，溫柔得比情人更像情人。

「這麼快？你還沒……」

「可以了，」褲襠明明還撐著，怎可以？「還有很多文件要處理。」第一次遇見沒完事卻一臉滿足的男人，哪裏來的男神？

新婚時，對著精力過分充沛的老公抱怨，結果多年後，已忘了誰的借口最多，性生活已消失在生活裏，想抱怨的空間再也沒有。

回到辦公室，閨密女同事拉她到茶水間泡咖啡，閒聊間扯到他身上。

「昨間我夢見他，超帥。」閨密忍不住笑。

「人家結了婚……」

「做夢而已，夢裏他和我在山間那個。」閨密的臉紅起來。

「之後？」

「之後不能說，可惜給我老公的鼻鼾吵醒，氣得我踢了老公一腳。」

「變態，哈哈，你想出軌？」

「做夢不算，有身體接觸才是，不過我不介意和他有身體接觸。」

她不敢反駁，因為剛剛才有過身體接觸，同時也努力說服自己，她只是「DIY」，二人沒有任何器官的接合。愈想愈覺虧欠家中老公，晚上回家主動製造久旱逢甘露的畫面。

晚飯後，老公幫忙收拾碗筷，她趁機閃到老公背後抱著他，嚇得老公差點摔破碗碟。

「我們很久沒那個，」她伸手進老公褲襠，老公有點不知所措，她乾脆重演停車場一幕，引領老公的指頭，探索她既熟悉又陌生的世界。

老公指法生疏，想與不想之間表現尷尬。她努力撩起老公幾乎熄滅的慾火，卻事與願違。濕透的柴燒不著，多年來以為老公是那支濕了的柴，今晚始知，原來柴早已成雙成對。

農曆新年在即，還是收拾心情好好打掃家居，乾柴烈火就當作新年願望好了。