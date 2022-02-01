宅男的農曆新年：偷聽新鄰居在家歡愉？開門後才發現承受不了的真相……

今個農曆新年，很有兩年前的氣氛，大家都「電話拜年」不見面。對他影響不大，本來就是宅男一個，除了電視多了新年廣告及特備節目，和平日沒太大分別。

以為可以睡到自然醒，卻給鄰居突如其來的嘈雜聲吵醒。對於某些人來說，你有你呼籲，我有我熱鬧，平日大戰四方城，假日在家開派對、天台燒烤，今天拜年。

沒法再睡，在床上滑手機，IG 關注的幾個性感女優禦寒能力仍然高企，死守最後三點，其餘可以打開的都打開給你，仍在晨勃的他，抵不住來一發。

年紀大了，努力了一半，興致慢慢減退，還沒完事便放棄，起床刷牙梳洗。昨晚的垃圾還擱在垃圾桶內，把垃圾包好，帶到後樓梯扔掉。防火門旁的單位裝修了大半年，屋內傳來音樂聲，似乎新鄰居已搬進來。

到樓下茶餐廳買早餐，回來發現新鄰居的音樂停了，換來奇怪的聲音——呻吟聲。

不會吧？才不到中午，這麼饑餓？吃過早餐，腦海一直徘徊鄰居的呻吟聲。今日還沒完成的事，躺在沙發上急急完成，爽啊！

鄰居的臉是怎麼樣？身材？豐滿的？腿長的？下午邊上網邊幻想新鄰居的模樣。很想再聽到她的聲音，怎算好？眼前剛吃完的外賣正好大派用場——丟垃圾。

失望，水盡鵝飛。是的，人家又不是「一樓一鳳」，怎會整天做愛？只怪自己太心急，白白浪費了一袋垃圾。

百無聊賴的宅男，這個農曆年假期終於找到目標，來來回回，希望再次聽到珍貴又熱情的叫聲，可惜總是失望而回。這幾天消耗最多的，除了紙巾和體力外，就是垃圾袋。

聽到了！假期結束前的下午，終於如願以償，新鄰居再次在家歡愉。聲音仍舊含蓄，輕輕的，緩慢的，立時令他進入狀態，不由自主撫摸自己的褲檔。在鄰居門前做這種事，太變態。急忙用手機錄下叫聲，留待回家慢慢欣賞。

興奮得忘形，投入到連鄰居打開大門也懵然不知。

「怎麼了？」原來是個五十開來的溫文大叔，「有甚麼可以幫你？」

「呀！」男主角突然出現，嚇得他滿面通紅，「沒⋯⋯沒有，剛剛丟垃圾時收到短訊而已，不好意思，不好意思。」

「沒關係。」聽真點，大叔的聲線很中性，「嗯？」

「不好意思。」原來擋著人家大門。

剛才一聲「嗯」似曾熟悉，跟居內的呻吟聲有八九成相似，不會吧？

鄰居到後樓梯扔掉垃圾後回家，不小心遺下一團用過的衛生紙，濕濕的沾有似曾熟悉的分泌。他不敢再想，可能只是鼻涕，甚麼也好，不要再想、不要再聽，怕承受不了真相。疫情期間，還是乖乖宅在家好了。