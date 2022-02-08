任由男友和別的女生發情慾短訊，就是為了令自己在床上能完美配合？

他喜歡和網友發情慾短訊，沒有實際行動，徹頭徹尾「純文字寫真」，大尺度、大幻想，滿足人體最大性器官——腦袋。

「我喜歡給人舔耳朵，全身癱軟，爽上天。」他在公司百無聊賴，和網友聊天。為免同事發現玩手機，喜歡用電腦版 Facebook傳私訊。

「我也喜歡男友緊抱著我，邊幹邊吻我耳朵，近乎失控。」從沒見過面的女網友，這方面跟他很投契。

「指尖慢慢在背部遊走，輕輕的⋯⋯」

「我們的敏感帶都一樣，還有呢？」

「大腿內側，我超敏感。」說著說著，身體已進入狀態，他喜歡暗暗繃緊的感覺。

愈說愈興奮，抵不住閃到洗手間，邊發情慾短訊邊有請五姑娘——當然，他沒有透露已有所動作，一直假裝單純的聊天。

有些事愈親近的人愈不能說，太熟稔的也不方便分享，就只有那些看似感情要好，其實有點疏離的，才能肆無忌憚釋放出來。所以男人喜歡看AV，人人都想一試當中奇怪的動作，但幾乎人人都不敢提出，情慾短訊就能滿足他不為人知的渴求。

公司曖昧多時的女同事突然邀他吃午飯，不久前聽她吐過苦水，為免她新年後辭職，決定拿出勇氣展開追求，過程下刪一萬字，發展至期待已久的第一夜。

一張靦腆的臉，激發他無限佔有慾。第一晚太進取會不會嚇跑她？惟有戰戰競競，公式的親、公式的進出。

「你⋯⋯第一次？」她躺在床上若無其事地問。

她的若無其事令他自尊心受損——做愛中的女生若無其事到不像做愛，比有經驗的人誤作第一次更難堪。

「我喜歡這樣⋯⋯」她把他的放在豐滿的胸前，引領他指尖輕捏她細小的機關，幾聲白鴿般的低嗚，是給他嘉許的印證，「你呢？喜歡怎樣？」

「我⋯⋯」他吞一吞口水，想開口之際給打斷了。

「不用說，直接做，怎樣也行。」

奧妙之處，他每個舉動，她都完美配合，甚至分不清，是他做著喜歡的事，還是她做出他喜歡的事。總之，他過了一晚不能言喻的夜，做愛果然是做出來，不是用口說出來。

雖然和她開始了關係，他仍舊和網友發情慾短訊，以「純文字寫真」滿足最大性器官。

他一直不知，當他閃進洗手間和網友發情慾短訊之時，總是忘了登出電腦版 Facebook，一次意外給她發現，直播一樣，知道他最不為人知的秘密，再在床上實踐。

她後來開始苦惱，任由男友和別的女生發情慾短訊，會不會太大方？提醒他登出電腦版 Facbook，又會減少深入了解他的機會，怎算好？