疫下情人節收花大賽移師Zoom新戰場！不文明比試沒完沒了，苦了一眾男友？

情人節才剛過去，她表面上好像若無其事，但他感覺到暗湧處處。

沒有晚市，下班後如常買外賣到她家共進晚餐。明明是她喜愛的食店，明明是平日的味道，她今晚諸多挑剔。

「鹹！喝多口怕腎虧。」例湯是她至愛西洋菜煲陳腎，她眉頭緊鎖，比「M到」更像「M到」。

「是嗎？我還想說是否湯不夠加了很多水⋯⋯」

「很明顯吧！你早點去買便不會出事。」星期二是他倆沒明文規定的開心夜，萬事留待完事再說。

吃過晚飯，他已抵不住，在沙發上毛手毛腳。最初她有點不耐煩，慢慢被他熱情打動，變得溫馴。一輪親熱，「公主抱」把她送到床上，溫柔地一層一層解開她的衣服。前戲交足功課，是時候進入直路。

「原來昨天送你的花放在睡房內。」情人節她在家工作，細心的他速遞鮮花到她府上。

抬起她一雙長腿，她一個鯉魚翻身彈起，坐在床邊默不作聲。

「怎麼了？」他爬過去親她肩膀，她用力一甩，肩膀差點打到他門牙。

「沒心情。」

「不要這樣⋯⋯」他苦苦哀求還是不得要領，「那麼，替我用⋯⋯」

「甚麼也不想用，洗碗洗到手累了，」明明剛才吃飯盒，洗碗？「你到洗手間自己弄。」

發生甚麼事？躲到女友家洗手間打手槍會不會很奇怪？還是穿回衣服回家。

「把你的東西拿回去！」極具殺傷力的一句，嚇得他差點滑倒地上，分手嗎？「那束花，醜死！」

醜死？她 IG 上明明寫著「認識你四年，今年最美。」然後有兩個「心心」。反正春宵一夜已泡湯，他誓要找到答案才肯罷休。

「就給你看，有圖有真相！」她亮出手機內的截圖——昨天在家工作，老闆突然要求幾個同事用「Zoom」開會，場面令人尷尬。

幾乎所有女同事都離電腦很遠，騰出空間，儘量讓身後的花束入鏡。結果很明顯，她的鮮花最不起眼，輸得最徹底。

情人節不文明的比試沒完沒了，以為今年女友在家工作可逃過一劫，沒料到有「Zoom」這個新戰場。

「對不起，還有下半場可追回來，元宵！」他自作聰明，結果女友怒火十級跳。

「今天就是元宵了！」一聲咆哮，方圓十里不知今天元宵的都知道了。