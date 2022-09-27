非要扭作一團，爭風呷醋才肯罷休？令女人永無寧日的男人爭來有何用？

「太失禮。」幾個同事圍在一起看手機短片，近日瘋傳的西環大婆二奶街頭搏鬥短片，剪刀腳迷魂鎖在地上扭作一團。

「唉，這樣的男人爭來也沒用，」她看得最肉緊，「我是她老婆的話，用花紙包起來送二奶。」

「男人是食肆老闆，大婆到了這年紀，為生活多過為男人。」旁的的中年同事萬般慨嘆地說。

「老闆回來了，大家回去工作。」老闆秘書走過來通風報信，眾人作鳥獸散——除了她。慢條斯理繞過老闆房門外，四目交投半秒才回到自己崗位。

屁股才剛碰到辦公椅，同事來電救求：「她們又吵起來，你快來幫手。」

「又來？幾十歲煩死人。」放下電話反白眼，從抽屜取出兩個空白信封，走到清潔部調解紛爭。

兩個年過半百清潔女工怒目而視，又為了六十多歲男主管爭風呷醋。制服凌亂披頭散髮，明顯剛才又大打出手，男主角坐在一角裝作事不關已。女同事夾在中間把二人分開，見她到來立即鬆一口氣。

「警告過你們很多次，不要煩，一人一封解僱信，在公司外我懶理你們打生打死。」她沒好氣舉起兩個信封。

「我……我要去洗廁所。」

「我也有事忙。」兩位大媽即閃，成功化解一場爭執。

她不解，清潔部主管已婚，條件一般，何解兩位大媽會迷迷痴痴？令女人永無寧日的男人爭來有何用？

這陣子她自覺世上最幸福女人，老闆瞞著全世界向她猛烈追求，晚上酒店大床上，抱著大汗淋漓的他，耳邊聽著他急速的呼吸聲，期待他下一秒從枕頭底取出求婚戒指，為二人關係畫上完美句號。雖然還欠這一步，她已認定這男人是她的終點站。

感情漸漸穩定，他陪伴她的時間卻愈來愈少。最初以為他事業為重，向秘書打探，似乎不是想像中公事繁忙。

明查暗訪，懷疑老闆有第三者，連日跟蹤，已鎖定目標人物。下班後發現二人走上時鐘酒店，要不要在樓下守候當面對質？這樣豈不是變了西環街頭肉摶大婆二奶？和清潔部大媽有甚麼分別？

在時鐘酒店樓下徘徊約一小時，仍未見姦夫淫婦下來，打個大呵欠當兒，一個頭髮蓬鬆的山東大媽，一身老氣粉紅睡裙從時鐘酒店梯間走下來。她瞪一瞪眼提醒自己，老了也要好好裝扮不要變醜八怪。尾隨的竟是狐狸精，抱著一個大膠袋向反方向走，老闆呢？

「太太沒事吧？」不遠處的山東大媽不小心滑倒地上，路人紛紛扶起她。混亂中大媽的假髮掉到地上，嚇得旁邊好心大迅速彈開大叫：「原來是男人來！」

她突然驚醒跑過去，山東大媽竟然是老闆！原來老闆早發現她在時鐘酒店樓下守候，不知哪裏借來的假髮睡裙，企圖避過她耳目離開；狐狸精則帶著老闆的衣物速逃，會合後齊齊逃之夭夭。

行人路上除了尷尬得要死的老闆外，還有一眾嚇怪了但不忘拿手機拍片的好心人。這樣的男人，她不停反問自己到底還要不要嗎？