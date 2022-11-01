「我不要也不給別人！」好姊妹搭上自己的前度？心裏明白要大方，但除了妒忌，還是妒忌！

自命半個旅遊達人的人事部好姐妹終於飛日本，天天 IG 洗版打卡。好姐妹不在，她這幾天唯有買外賣回公司吃午餐，邊吃邊看好姐妹打卡，愈看愈覺不對勁。好姐妹雖自戀，但一般十張自拍也夾雜一張合照，今次一張合照也沒有。

出賣你的未必是身邊好友，而是周遭所有反光物件，例如高掛路口的圓型凸鏡。放大細看，嚇得她手機也滑到桌上，同行的竟然是他——自己的前度，同部門男同事。難怪不見人，原來去了旅行。

好姐妹和自己前度靜靜去旅行！辦公桌上的飯盒已涼了一半，她的世界幾乎停頓。

沒問題沒問題，都分手三個月，各自回復自由身，各有選擇權，前度已不屬於我，憑甚麼監管別人的人生？眼前半個飯盒實在嚥不下，乾脆送垃圾桶。

分手後的指定動作，是社交平台大清洗，一切關於前度的照片統統刪除。但這次她沒有，選擇 IG「典藏」功能。不是沒有你還是愛你，只是曾經一起開心過，有些美好回憶值得保留，例如去過好玩的地方，吃過美味的餐廳，當行事曆也不錯。

翻開「典藏」，感覺像看驚悚片，怎麼好姐妹出現的次數比想像中多？怪只怪自己太天真，每次都主動邀請好姐妹同行。好姐妹說過喜歡胖子，前度明明偏瘦，有人說謊？還是通電可以不講理？很天真，很傻。

「典藏」內的相片不想再看，滑一下自己的舊照，不久前和好姐妹「Staycation」合照，突然遭雷劈一樣！那時和男友感情出了問題，一心想借「Staycation」浪漫一番，可惜公司不批男友大假——人事部！差點忘了好姐妹是人事部同事，是她從中作梗？

治情傷最好的方法是立即來一段新戀情，但拍拖不是去街市買菜，何況她不逛街市。向前度報復的方法，有人說活得比你好，努力工作太辛苦；大膽點找個床伴又如何？比前度條件好的，證明我值得擁有更好，條件比他差呢？是要令他尷尬。

眼前出現觀音兵一號，邀他吃晚飯再到酒吧飲酒 IG 打卡，向好姐妹和前度示威易如反掌。觀音兵提著兩杯珍珠奶茶在身邊若無其事走過，一直看著他背影走到另一女同事旁，甚麼？專用觀音兵竟然向其他女同事獻殷勤？

妒忌是很多人治不了的病，包括她！她開始明白好姐妹和前度拍拖，最惹她無名火起還有妒忌。「我不要也不給別人」是她格言，如今她不要的那個人，對另一個人好，甚至更好，不妒忌才怪。

好姐妹和自己前度拍拖，發生在別人身上，她覺得做人不妨大方點，發生在自己身上，恩怨情仇要分清楚。好姐妹回港，應如何是好？