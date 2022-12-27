聖誕節令一腳踏兩船的人相當頭痛？時間管理大師也敵不過風水輪流轉？

聖誕節令一腳踏兩船的人相當頭痛，他公司放勞工假，老闆一向放冬至，他根本沒有聖誕假可言。向好處的想，因為要上班，可以借加班和小情人偷歡，但今年聖誕節在星期天，無法借工作分身。



想和老婆「Staycation」，可惜一房難求，老婆說反正第二天他要上班，結婚多年不需要特別慶祝。偷腥的男人偶爾也想在大時大節多做一點點，減輕不忠的罪惡感。幸運地，得到老婆朋友幫忙，剛好有人取消預約，終於可和老婆「Staycation」。



難題解決了一半，還有小情人怎安排？白天借故回公司，其實和小情人拍拖，「High Tea」過後才跟老婆「Staycation」。小情人心胸狹窄，擔心她跟蹤到酒店，以策安全，還是送她到車站，目送她上車才放下心頭大石。聖誕佳節一切相當順利，小情人沒有扁嘴，乖乖的走了。



來到酒大堂跟老婆會合，到房間卿卿我我來個小甜頭，再到酒店的水療中心享受按摩服務，晚飯當然是酒店豐富自助餐。不安分守己的人終於發難，晚飯時小情人不停發短訊，惹起老婆不滿，面已黑了一半。用膳過後回房間「交功課」補償，結果因為白天陪小情人到處走，還沒寬衣，不小心睡著了。



不知睡了多久，被敲門聲吵醒。老婆剛好在沐浴，惟有爬起床應門。鮮花香檳魚子醬差點參茸海味也到齊，嚇得他瞪大眼不知如何是好。



「我們沒有——」



「房間沒錯，付了錢純粹送貨。」送貨的人看來很忙，轉身走了。



老婆從浴室出來也呆了半秒，看一下剛收到的短訊，深呼吸後拋下一句：「就當酒店送。」晚飯回來變黑面神的她，突然變了友誼小姐。



竭盡所能，盡了人夫職責交了「功課」，完事後秒速進入死豬模式昏睡過去。又不知睡了多久，老婆用力把他拍醒，手機幾乎擲到他臉上。



「下次臨睡前記得關機，短訊吵個不停，」房間亮了地燈，原來已是凌晨三點，「有這麼忙？半夜三更追魂 whatsapp。」



老婆沒好氣背著他睡了，原來又是小情人，老是趁這時些時候發功。早說過不會為她離婚，大家開心便算，結果還是敵不過佔有慾，別人的老公特別香？心煩之餘，無疑也有一絲興奮，市場上仍有價值，誰不沾沾自喜？



第二天不是勞工假，提前起床直接從酒店出門上班，退房的事交老婆處理。奇怪的事出現，小情人昨晚轟炸他的 Whatsapp，怎麼今早如此清靜？原來電話留在酒店房內，時間尚早急忙折返。



酒店房外掛了「請勿打擾」告示，敲門之際聽到房內老婆和男人對話。



「嚇死我，昨晚送甚麼香檳鮮花？差點給我老公識穿。」



「原本是我和你『Staycation』，可惜老闆突然要我見客，香檳鮮花反正訂了不要浪費。」



「唏，大清早便手多多⋯⋯」



「對，原本昨晚手多多，現在補償，反正房間本來是我訂的。」



自己偷腥，原來老婆也偷腥，世界是不是要公平到這地步？還要不要敲門取回電話？等他們完事？但趕著上班啊！



