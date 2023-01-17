國際戀物日：在特別日子做特別的事？她喜歡收集各式各樣的牙籤，莫非……

「不如……」最近午飯時間餐廳客人比較多，他和她走了數間也找不到座位。路過時鐘酒店，他突然輕輕一問。

「吓？」吃不到午飯轉場「開餐」？「有點趕……」

「買漢堡包上去速戰速決，然後我們又速戰速決。」

「這個……」她自問不是很注重儀式感的人，也不介意男女間速食文化，但草草吃個漢堡包後草草做愛，感覺怪怪的，「我比較喜歡特別日子做特別的事。」

「特別日子？我不『衝紅燈』——」

「不是那種日子，例如生日、復活節、聖誕節之類。」特別日子只是情急下想到的砌詞，結果砌詞要一直砌下去。

「一年才一次的日子……我以為婚後才會⋯⋯」在他眼中這頻率屬於禁慾，才剛開始的戀情，原來比想像中難。

「不一定，還有很多時節，不如今個星期五。」見他苦瓜乾的臉，惟有加碼，「到時你想怎樣也可以。」

「真的？」他瞪大眼，腦海快迅閃出很多打了格的畫面，「我怕——」

「不用怕，我可能比你想像中玩得開。」繼「特別日子」後，她自覺又說錯了話，甚麼「比你想像中玩得開」，說完也覺尷尬。

好不容易找到一家餐廳，她信手收起餐廳的一支牙籤。

「靜靜告訴你，」她忍不住笑，「我喜歡收集不同包裝及款式牙籤，這款另一端有綠色薄荷的，已經很少見。」

「哈，這算不算戀物？」

「神經，我不會對著牙籤有那種需要，」她失笑，「唏，難道你想暗示自己是『牙籤仔』？」

「才不！」他慌忙澄清，「星期五你便知道！」

「其實每個人對某些東西迷戀也屬正常，你有沒有？」

「不知道呢！嘻嘻。」

來到約會的星期五，為了這晚他做足準備，整日坐立不安。好不容易撐到下班，去了她一直想去的餐廳共晉晚餐。

「你今晚吃得比平日少。」她留意到他的不安。

「沒甚麼，太飽怕影響表現，哈哈。」

飯後急不及待轉到酒店房間，她按他指示閉上眼，再慢慢打開，嚇得她板起臉。

「太緊了，」只穿一條超緊身黑皮丁字褲的他站在面前，「這褲子弄得整天坐立不安，晚飯也不能吃多口。」

「噢，這會不會……」她絞盡腦汁希望想出最貼切又不失禮形容詞，「太性感？」

「也為你準備了一條，」他遞上另一條更性感火辣的黑皮丁字褲，「是不是很貼題？」

「貼題？」她一頭霧水，「其實今天是甚麼日子要穿這些？」

「嗯？」他瞪大眼，「今天是一月第三個星期五，國際戀物日，你選的。」

她「哦」了一聲，似乎出了岔子，他低聲地問：「那麼，今天其實是甚麼日子？」

「哈哈，」她乾笑幾聲，「大寒。」

房間內再出現多一聲「哦」，超尷尬的大寒。