辦公室小劇場：狐仙人妻仍是隱患？怎可加快拉近和男神間的距離？

老闆很討厭同事「帶飯」弄得辦公室陣陣飯味，下令「帶飯」同事必須到雜物房，關上門才可打開飯盒。雜物房很細，勉強擠兩個人，每天都要鬥快爭使用權很麻煩。

公司兩大下流男女同事，差不多一點，鬼鬼祟祟溜進雜物房，拿著午餐的她遲來一步，在門外發呆。

「哎呀，看我的，都濕了。」女同事在雜物房內嬌聲的說，姣勁十足，門外的她聽得發毛。

「哈，別說，我的都硬了。」男同事帶點意淫的語氣，聽得她咬牙切齒。

「太過分了，又硬又大，人家的嘴巴會很累。」嚇得她差點把午餐滑到地上。

「試試用舌頭舔幾下，要嗎？」她的臉如火燒，雖說關上門，畢竟是公司範圍，是不是該收斂一下？

「喔，不行了，我那個濕得可以，要不得。」她的腦袋突然清醒起來，怎麼在門外偷聽？反正今天老闆不在，其他同事也外出用膳，趕快回自己座位吃飯就是。

男人不壞女人不愛，她應驗了這句老套話，不知怎的，她一直為他著迷。可惜公司有隻狐仙女同事，整天纏著男神，日日跟他開黃腔，她都不好意思插嘴。

腦袋不停浮現打了格的動作場面，甚麼濕呀硬呀，下流到極點。以為默默守望男神已經足夠，當知道男神和狐仙撘上，原來比面前的隔夜飯更難消化，怎算好？

她沒有處男情義結，不介意有過去的男人。男人像巴士一樣，人人坐過，但沒有人會嫌棄吧？甚至有車迷會，有龍友為它著迷，多威風。

到洗手間照照鏡，知書識禮明明走知性路線，怎可以走狐仙不要臉的邪風？但常言道投其所好，他喜歡「濕」，「濕」了令他變「硬」，怎樣令自己「濕」起來？未想到好法子，她的臉都紅了。

「沒事嘛？」狐仙突然出現，嚇得她整個人彈起。

「沒……沒事，吃完了？」她指著狐仙手上的小飯盒。

「哈，」搖搖頭笑笑，「新年吃剩的紅棗糕，出水了，氣死人。」

「出水？」她伸長脖子看，飯盒內的紅棗糕濕瀌瀌的。

「湊巧他也帶了芋頭糕當午飯，笑死我，硬到像石頭。切得大大片，證明他少下廚。」狐仙邊笑邊把紅棗糕倒進垃圾桶內。

「原來如此，」謎團終於解開，有重生的感覺，「怎算？要買外賣？」

「不用，我老公在附近上班，他買給我，待會送過來。」原來狐仙早給高人收服，放下心頭大石，「你剛才好像想向自己潑水，發生甚麼事？」

「沒有，沒有。」幸好及時收手沒做傻事。

面前的狐仙仍是隱患，她背夫出軌的機會率高企，要比她搶先一步。但怎樣加快拉近和男神間的距離？明天也帶農曆新年吃剩的年糕回來？但家裏的糕點仍然安好，沒有濕，也沒有變硬。