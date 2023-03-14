Sex & Love
隨性辦公室
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

14/03/2023

21世紀辦公室宮鬥劇：三人行竟然沒有勾心鬥角，還可以好好相處？

#兩性關係 #老闆 #辦公室戀情 #秘書 #愛 #性愛 #Sex #宮鬥劇
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 飛天爺爺

    飛天爺爺

    現實不能文字代勞，知你虛偽幫你出軌的自命多媒體創作人。小說、插圖、音樂隱藏現實與網絡之間，等你搜挖。

    隨性辦公室

    逢周二更新

　　上午電視重播宮鬥劇，一班女人在皇宮內困獸鬥，圍著同一個男人爭風吃醋，當中可有人能夠好好相處？酒店大床上，她和他及他的秘書三人首次混戰，感覺自己正在體驗一齣宮鬥劇。

 

　　「親一下。」他突然發號司令，不是要求親他一下，是親她秘書一下。她呆了半秒，「不聽話了？」

 

　　還是他的秘書醒目，主動靠過來輕輕親了她臉頰，蜻蜓點水的打發了他。她開始猶豫，到底還要不要繼續？來不及反應，他一個翻身把她壓在床上，粗魯地親她頸項。

 

　　他在公司位高權重，她曾猶豫過要不要接受他的追求？他條件也不差，主動開朗十分投契，跟他相處無疑是一件樂事，偏偏他已婚。

 

　　「你擔心甚麼？」當日他誘她開房時這樣問過。

 

　　「我不想破壞別人家庭。」她天真的憂慮，引來他一聲失笑。

 

　　「實不相瞞，我沒打算離婚，當一場成年人的聚會好不？」開房聽得多，但從來沒認過，點點頭趁機開開眼界。

 

　　交往前像旅行，只看到好的一面，消費想消費的一面；交往後是移民，見到社會藏污納垢的背後。拍拖一個月，他開始露出原型，不自覺把他的優越感壓下來，把她變成附屬品。

 

　　「我老闆有甚麼吸引力？」秘書小姐某天突然一問，她假裝聽不懂支吾以對，「他經常提起你。」

 

　　「提起我？」她立即緊張起來，「我工作表現有問題？是我做錯了甚麼？」

 

　　「怎會？」秘書小姐把聲線壓低免被其他同事聽見，「每次提起你，他都是『腰果眼』笑瞇瞇，你們在拍拖吧？」

 

　　「別胡說，他有老婆——」

 

　　「放心，」秘書小姐輕輕捉著她雙手，「我比你更早和他一起。」她一直以為自己是第三者，原來是第四者，辦公室空氣突然變得不流通，開始呼吸困難。

 

　　「我不知道你們一起⋯⋯」秘書小姐一直對她很好，但畢竟也是競爭對手，「我退出——」

 

　　「別傻！」秘書小姐用力握實她的手，「你不覺得他很『黐身』嗎？偶爾也吃不消，多得你加入，我才能透一口氣。」

 

　　宮鬥劇的寫照活生生出現眼前，他是沒心肝的皇上，老婆是啞忍其他女人分享自己老公的皇后，她和秘書小姐是等皇上翻牌子的妃嬪。意想不到的，兩位妃嬪竟然相處得很好，沒有勾心鬥角——至少表面上沒有。

 

　　酒店三人混戰是秘書小姐提議，如此荒誕的感情關係也能接受，還有甚麼不可以？三人前戲，最賣力的始終是男主角。今晚他特別放肆，做出很多奇怪但令她滿心歡喜的舉動，她有感而發吐了一句：「我男友不肯這樣做。」

 

　　「你有男朋友？」他停下來驚訝地問，「怎可以這樣？」

 

　　「怎麼不可以這樣做？」她不解，他想反駁，說話卡在喉嚨頭，明顯知理虧。

 

　　「來吧，人家不想等了。」善解人意的秘書小姐發功緩和緊張氣氛，可惜無功而還。她愈想愈覺不對勁，一聲不響跳下床穿回衣服走了。

 

　　他已婚同時有兩個女友，反過來卻接受不了女友有男朋友。她選擇退出，接受不了雙重標準的皇上。由始至終她視作一場遊戲，不公平的遊戲，她不想玩了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應
更多隨性辦公室文章

You May Also Like

#兩性關係 #老闆 #辦公室戀情 #秘書 #愛 #性愛 #Sex #宮鬥劇
More on Sex & Love

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk