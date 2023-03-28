這頭說支持香港女優，那頭卻反對妹妹開OnlyFans！男人都只許州官放火，不許百姓點燈？

早上回到公司，老遠聽到他和男同事的聲音，為近日香港女生到日本出道拍 AV 雄辯滔滔。兩人早有心病，平日只是裝友好，一到這些非黑即白時候，很易口角。剛巧沒有其他人在場，少了和事老，自然一發不可收拾。

「女優也是職業，有問題？」他振振有詞氣勢不饒人。

「大家男人，用怎樣的心情看 AV 大家都懂。」男同事也不是省油的燈。

「對著女人，心情都一樣。」

「我才不會把女友和女優一樣看待。」

「別貶低別人，她為香港人爭光啊！」男同事見她回來，「哈」了一聲回到自己座位工作。

可能時間尚早還未完全睡醒，腦袋未進入狀態，對他們的論調沒任何感覺，反正他倆老是小題大作，小事化大；何況她沒時間理人閒事，昨天交給老闆的報告，老闆整份打回頭重做。

「煩甚麼？」見她皺著眉，他走過來問候幾句。

「唉，」呼一口氣，「明明按照老闆指示做，完成後又改變主意，一時一樣。」

「算了吧，老闆就是拿不定主意，動氣也沒用，反正他也明白是自己問題，從不罵我們，這樣的老闆算不錯。」

「果然是公司老臣子，世情都給你看透。」她苦笑，打開電腦重新再做。

有個脾氣好的男友也不錯，聽她吐苦水之餘，又能開解她。可惜他總是心無雜念，一直享受單身。

埋項埋腦了一個早上，報告總算完成，原來已到了午飯時間。邀他吃飯，他一張臉難看得要死，發生甚麼事？

「沒事，胃口不太好。」

「替你買外賣好不？」他沉默了一會，搖搖頭，也不好意思死纏爛打，獨自吃午飯。

吃過午飯，順路買了三明治給他，早上和他爭辯的男同事走過來耳語：「溫馨提示，老闆給他的工作打回頭，氣得他躲在洗手間打牆，別煩他。」

「不會吧，他是公司的大師，看透一切。」她不敢相信大師也有生氣的時候，「今日才開解過我。」

「針不刺到肉嘛。」

他提著手提電話的背影有一鼓殺氣，她放慢腳步，心裏盤自要不要送三明治給他？不知不覺已走到他背後，聽到他壓低聲線地說：「你平日 IG 的相片已少布得可以，如今竟大膽到開 OnlyFans？你以為我不懂甚麼是 OnlyFans？」

OnlyFans？聽說很多人上載自己的性愛影片供會員付款收看，她屏住呼吸在他背後發呆。

「我多事？我是你哥哥，怎可以視而不見？你快給我把賬號刪除！」

原來是他妹妹開了OnlyFans，今早他不是大力支持香港女生到日本出道做女優？如今妹妹在OnlyFans 開頻道又是另一回事。大師原來不是想像中看透世情，不過大師還是會肚餓，但雪中送炭，現在似乎不是時候。