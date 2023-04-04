遠端接吻機：想接吻卻沒有對象，一雙矽膠嘴唇能否一止心癮？

老闆突然走過來，嚇得他把快遞送來的神器放下，來不及蓋上保護殼，露出奇怪的矽膠東西，在辦公桌上做出令人尷尬的動作……

上星期某個早上，跳上開往觀塘「亡命」小巴上班，前排一對戀人痴纏得可以，大清早已熱情如火。呈祥道、龍翔道上兩張嘴幾乎未離開過，差點連舌頭也吐出來。

坐在他們後面的他甚覺不安，戀人近距離長時間接吻看得心煩。別過臉看窗，還是映入眼簾煩死人。開口勸阻？會被人笑單身狗看不開，尷尬的是自己。

疫情前女友到外地工作，因為長期分隔，雖可以視像，但始終難有身體接觸，不久前分了手。小巴上的一對接吻魚雖討人厭，但也令人羨慕。想起兒時見過有人用大拇指在手臂內側推擠，借助擠壓出來的部位模仿嘴唇假裝接吻。往辦公室四周張望，避開同事目光，低頭偷偷的親了幾下，無聊又悲哀。

網上有進級版介紹，左手拇指和食指做出「O」字型，右手拇指扣入圈內，兩隻拇指第二關節平行彎曲模擬嘴唇。對著假嘴唇呆了數秒，還是沒有勇氣親下去。接吻令人煩惱，拜一對接吻魚所賜。

茶水間遇上公司臭名遠播的砵蘭街雙煞，躲起來分享昨晚的風流史，繪影繪聲直播一樣，聽得他心癢癢。

「怎麼了？」砵蘭街雙煞突然一問。

「哈哈，沒有，聽起來很刺激。」

「邀你一起去你不肯，星期五帶你去見識好不？」

「這個嘛……」他開始動搖，滿腦子各式接吻畫面，蜻蜓點水的、肉緊激烈的、至高無尚法式濕吻應有盡有——離題了！到那種地方誰會單純為了接吻？「不好，哈哈。」

「單身狗怕甚麼？」砵蘭街雙煞開始唱雙簧，「我有老婆他有女友，還不是玩得很開心？」

從電影學會的知識，那些地方的女生會和客人做足全套，就是不會和客人接吻。他不好意思請教，最後還是算了。

這陣子比較空閒，滑手機發現新產品——遠端接吻機。有點像手機電話座，下面有一個矽膠嘴唇，接上電話啟動程式，可和電話另一邊的用戶隔空接吻。假嘴唇能接收你的動作，再傳到另一端，還可以下戴及紀錄接吻動作，隨時滿足你的需要。他忍不住買了一座，假嘴唇有圓型外殼，蓋上後完全不見內裏乾坤，有點像比較大型的電話座。

遠端接吻機終於送到辦公室，滿心歡喜打開偷偷在座位試用，果然有止癮功效。吻得忘我之際，老闆突然走過來，慌慌張張還沒把假嘴唇蓋好，在辦公桌上不停「嘟嘟嘴」。

「甚麼鬼東西？」老闆呆了。

「這……」他臉開始面紅不懂回答。

「現在的電話座設計這麼變態……」

「哈哈，對，電話座而已，朋友戲弄我的小禮物，我也覺得很變態。」

乾笑幾聲，留意到老闆的視線來回矽膠嘴唇和他的嘴唇之間，難道剛才太投入吻濕了？