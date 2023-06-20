外賣奇遇記：每天在升降機碰到的外賣男，竟是女同事的炮友？

頂著肚餓下班的他，回家前到街角兩餸飯店買外賣，剛送完外賣回來的男同事給店長責罵。

「送個外賣差不多半小時，還以為你去了按摩。」

「一個客人沒應門，來回跑了兩轉，另一個投訴不夠熱，我到便利店『叮』熱再送上去。」外賣男邊說邊整理擠在桌上有待送出的外賣。

買了外賣，在門前遇上住在樓下18樓C座的她，前幾天到公司上班變了同事。雖說鄰居，只是平日在升降機偶爾碰頭，招呼也沒有打那種陌生人。女同事在兩餸飯店門前放慢腳步，視線好像落在飯餸上，又好像不是。反正女同事不是自己杯茶，轉身回家。

第二天午飯時間，路過茶水間聽到她和同事閒聊，隱約聽到她喜歡清淡一點，再划算也不選兩餸飯。明明昨晚她在兩餸飯店前出現，大話精？下班後如常買外賣回家，升降機內遇上外賣男。

「今晚不光顧我們？」外賣男笑問。

「吃了三天兩餸飯，今天改口味。」外賣男在18樓離開升降機，聯想到難道是女同事叫外賣？不會！她不吃兩餸飯。不知怎的，這陣子不時在升降機或大堂遇上外賣男。

「看你經常被同事罵，送外賣一點不簡單。」見面多了開始混熟，二人在升降機內閒聊。

「愈來愈難服侍，老是害我遲了回去挨罵。」外賣實在太多太重，外賣男把外賣放地上稍作休息。

今天外賣男又在18樓離開，升降機關門之際，赫然發現漏了一袋外賣，急急拆返18樓把外賣交給外賣男。

升降機在18樓打開門，外賣男突然閃進來把他推出門外，迅速按關門同時低聲地說：「替我送到18樓C座！」

莫外奇妙的他看見18樓C座鐵閘上掛了一袋外賣，鐵閘和大門半開，屋來傳來一把女聲：「門沒有鎖的，怎麼還不進來？晚了回去又挨罵了。」

拿起掛在鐵閘上的外賣慢慢走進去，屋內沒有人，睡房內再次傳來女聲：「外賣放飯桌上，動作快點。」

該不該替外賣男收錢？還是放下外賣離去？猶豫之際，只穿內衣褲的女生突然從睡房彈出來，大呼：「等死人——」

女同事和他對望，二人尷尬得膠著了，難道女同事借叫外賣和他快閃混戰？來不及反應，幾名婦人突然衝進屋內，帶頭的女人怒吼：「你這狐狸精——」

「抓錯人……」同行的另一女人抓住帶頭人，「不是你老公，看來我們弄錯了？」

原來剛才有人通知外賣男，老婆正帶同幾個姐妹來捉姦，情急下讓他頂包逃過一劫。發現女同事和有婦之夫偷腥怎算好？惟有等人妻走後，展示尷尬而不失禮的微笑離去，假裝甚麼也沒發生，以及從此不再光顧那家兩餸飯店。