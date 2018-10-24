異國人妻：用十二年辛勞換一輩子幸福，這份愛又何需旁人多言？

《嫁到這世界邊端》剛播完了！

芸芸個案中，最引來熱烈討論的，大概是一個有關供養丈夫的故事。我把節目看了一遍，再重溫網民的「有趣意見」，始終不明白：人家的私事，無論值得與否，需要旁人來評價麼？

將時間回撥到十多年前，廿四歲的單親媽媽，在網上結識到一名同齡的瑞典大學生，大男孩的母親鼓勵兒子把握機會與單親媽媽嘗試發展，結果他隻身來到香港，寄居於女友家中。由於簽證問題，兩人一年後決定裸婚，讓男方能以配偶身份留港及工作；偏偏，他長時期失業，為人妻子的只能靠微薄收入支撐一家人的生活開支。一挺，就是十二年。

終於，男人在老家覓得工作機會，遂決定帶妻子返回瑞典定居。角色逆轉，兩人互換位置，男的在外打拼，女人從學習和興趣中找樂子，享受著從前不曾擁有過的安樂平穩。

旁白形容得相當貼切：並非因為看見希望才堅持，而是願意堅持，所以看見希望。選擇「相信」，就是如此簡單。

對別人家事充滿好奇心的觀眾，紛紛攻擊二人，說成是拋棄女兒遠走高飛，又嘲諷男人竟讓妻子一人捱苦，甚至暗示女人捱下去的動力就只為瑞典居留權而已。

常言道，對待網上留言真的不能太認真…… 意志稍稍薄弱，價值觀很可能會被嚴重扭曲。

每段感情從一開始總是讓人充滿希望，不是嗎？然後，迎面而來是一個又一個現實衝擊，滿以為成功化險為夷，原來又有另一個危機等待著你。分手倒是很簡單，還未level up就已經game over，何來內心掙扎。在羨慕別人幸福之時，請先問問自己，每次有狀況出現時，你是否都率先選擇棄船逃生？莫說十二年，兩年可能已經嫌太長了。

要不是用愛來支撐這些苦日子，故事也許早就完結。但妻子願意相信丈夫的才華，她沒有放棄他，他也沒有放棄理想。生活再逼人，她寧願自我犧牲，只要他留在身旁就好。男人把一切看在眼裏，內心既感動又慚愧，他可以做的，就是靠自學增值，並默默等待扭轉人生的契機，然後用幸福來回饋。

機會來遲了，但總算在掌握之中。如果當初決定放手，故事早就完結，今日的幸福完全是靠十二年歲月累積得來，時間令這段感情更醇厚。

妻子解釋：「不用性別去想，如果他是個女生，為了自己千里迢迢來到香港，如果她找不到工作，我就應該跟她離婚嗎？」宣揚男女平等的同時，我們對男人這個性別某程度上也有些虧欠。

換了是男養女十二年，大家會覺得應份，覺得是約定俗成的。事實上，香港以至世界各地也有大量男主內、女主外的例子，我們又何必堅持用一套眼光去看事物？

「共富貴」毫無難度，「共患難」呢？這麼一種互補關係根本犯不著執拗誰對誰錯，只需要為他們慶幸，押上的賭注最終換到了簡單美好的生活；更不用替人家成年兼在職的女兒擔憂，大概她也有自己想過的活，想走的路。換個角度，若子女渴望向外地發展，父母們再難捨亦不願成為他們的絆腳石。

香港也好，瑞典也好，是何處都不重要，最重要的是兩個人始終走在一起。

每個人只需要對自己的人生負責，你捱不過的關卡，在別人眼中可能甘之如飴。猜疑和妒忌不會使人成長，但諒解和尊重可以。