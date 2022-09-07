「有一種人，無論做任何決擇，最終都會後悔」：他們總留戀沒被選的，卻不珍惜自己所選的

咖啡店內，我打算點一杯熱美式咖啡和檸檬芝士餅，E把餐牌重覆看了幾遍，還是拿不定主意。

「我有點想喝咖啡，但怕晚上失眠，奶茶、檸檬茶同樣有咖啡因，中醫叮囑我戒凍飲，果汁和汽水不能選……」E呢喃著。

「玫瑰花茶吧！沒咖啡因又抗氧化。」我的人生就是不停替她做決定。

「好啊，蛋糕呢？你覺得我該吃哪款？抑或吃scone？」

從小到大，E都是沒主見的人，有時候就連去某個地方應該坐小巴、巴士或地鐵都會猶豫一番。關於衣食住行的，我當然不介意替她作主，但其他重大決定，我也只能盡量提供理性分析，然後讓她自己參透。

偏偏，有一類人的性格特質，就是無論做任何決定，最終結果都只剩後悔。就算前一秒認同選玫瑰花茶比較好，下一刻嗅到熱咖啡香氣，又會質疑自己選錯了。

尤其關於愛情，E的猶豫不決往往都對自己和別人造成困擾，例如每當同時有兩位追求者，她總會覺得兩個人各有優缺點，她認為自己就是太體諒每個人的不足之處，才沒法狠下心腸去選擇任何一方。最終的解決方法，其實也稱不上「解決」或「方法」，就是其中一位候選人覺得拖拉太久，太沒意義，索性自動棄權。

剩下來的一位就是得勝者嗎？E從不讓自己的人生順遂，因為身邊突然缺了個人，她開始不習慣、開始想念，漸漸覺得自己其實比較喜歡退場的那位。

她後悔了，決定找回那個放棄了自己的人。故事的編章開始分割，要是對方已有新對象，不再理睬E，她便只能無奈地回到原先守候著她的人身邊，一邊談戀愛，一邊記掛著沒在一起的他。E總覺得身旁的男友只屬次選，每次接吻都有一陣苦澀味。

要是棄權的人接受了E的挽留，兩個人一開始大概會先有一段蜜月期，日子久了，感情平淡了，男友的缺點逐一浮現。反觀沒被選中那位追求者，他與新女友的生活彷彿很有趣味，「那女生明明是我的代替品，怎麼現在看起來過得比我還好？是不是……我當初選錯了？」E又再次陷入無間輪迴。

看似有二分一機會做對選擇，但無論選任何一方也好，最終的命運總是殊途同歸，覺得選錯了，覺得後悔。

覺得是覺得，即使毫無理據。

中學時代修讀經濟科，我們第一樣必須學懂的東西，就是Opportunity Cost。當知道何謂「機會成本」，做抉擇的時候我們會明瞭自己得到了甚麼，同時也失去了甚麼。當天秤的兩端本來就不相上下，心靈軟弱的人自然會覺得一旦做了選擇，錯失的份量大得令人惋惜，質疑和後悔的念頭亦會隨之而縈繞著，一直揮之不去。

我從不喜歡安慰這一類人，因為他們要的根本不是釋懷，再正確的選擇、再好的人落在他們手上也只會不斷被找碴；說穿了，藉著「後悔」，他們才有空間繼續貪婪地記掛那些自己親手放棄的東西。再有後來者加入，重覆做選揮，重覆著遺憾、質疑、後悔，直至他們自己累極了，才悻然接受命運。

所以嘛，有些人的感情生活是註定坎坷，但虧待他的不是別人，而是他們自己。