寵妻魔人不是必然的！練成受寵體質，才是馴服男人的必殺技

F跟我說了她原生家庭的故事……

升中那年，才算是略懂男女間情愛之事，父母便給她上了刻骨銘心的一堂課，F記得那晚父母一如過往般在客廳爭吵，後來父親拉著行李箱走進她的睡房抱了一抱，說了句「爸爸做錯了，對不起，以後你要幫忙照顧媽媽。」便轉身走了。

年少的F從此學懂了婚姻可不一定是一輩子的事。

F的撫養權歸母親，但每個月都會跟父親和後來成為了繼母的女人見面吃飯，「那女人」的演技不錯，從不輕易流露半點對她嫌棄的眼神。靠父親給的贍養費和零用錢，F隨母親生活的日子總算過得不賴，可是母親從不錯過任何機會數落前夫出軌，也常常詛咒「睇你爸爸同個女人好得幾耐」！

某個周末，F與父親和「那女人」吃飯時，父親突然鄭重地對她說自己很想與「那女人」結婚，希望得到F的同意。「我有權介意嗎？我從沒想過爸爸會顧慮我的感受，我曾經有惱怒過他們為何要搭上，為何搶走我爸，但相處上好幾年，我確實看得出他們很幸福，我憑甚麼反對？」F說。

反觀F的母親，離婚後曾經短暫交過男友，但每段戀情還未超過半年便在爭吵中落幕。年紀漸長，自F開始談戀愛，便慢慢察覺母親的控制慾愈來愈強，好像很怕F男友會把她搶走。那邊廂，父親與「那女人」卻待F男友猶如兒子一樣，四人同檯每次都有說不完的話題。「那女人」其實並不壞，她對父親很好，父親也變成了寵妻魔人，眼看他對「那女人」流露寵溺的笑容，想當年母親大概從未感受過，F開始明白父親當年為何出走了。

就連F男友都盛讚繼母很好。

F的親母和繼母，彷彿代表著兩種截然不同的個性；一個稍不順心就直接開罵，結果往往兩敗俱傷，另一個鬧脾氣時會扁扁嘴，再用無辜小狗眼征服對方，你說她故意耍心機嗎？她明明就只針對自己的丈夫下藥，受寵的人固然高興，寵人的那位卻是更快樂。

情感上，她自知應該偏袒母親，但理性上，她很感激繼母給予父親家的幸福，也暗自希望能從繼母身上學習如何練成受寵體質。

聽過一個男人的自白：「望著我的妻兒過得幸福，便是我最大的動力，所以我一直叮囑她們不能待薄自己，盡情過喜歡的生活，吃得好，穿得好，那麼我辛勞工作才有價值。」甚麼情況底下，你願意將一個人捧在掌心裏寵？就是因為覺得對方值得你如此對待。何謂值得？大概是你們互相都能從對方身上收穫滿滿的幸福感。她一撒嬌，就讓你的心軟下來；她一笑，可以將你的心整個溶化。

尤其喜歡她那些懷著感恩的輕吻，答謝你對家庭無條件的付出，對比起與你每日對著幹的怨偶，那種步步為營，隨時準備戰死的悲愴，確實不足為外人道。

備受寵愛的人，要麼笑容純真無害，要麼眼神楚楚動人，她們會教你捨不得傷害；每次密謀造反，一想到被揭發後她哭至崩潰的模樣，你便無法承受。要留住一個人，不是靠嘮嘮叨叨控制對方順從自己，也不能動輒發標情緒勒索；惟有練成受寵體質，才是真正的呼風喚雨，所向無敵。