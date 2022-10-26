內地女生品評港女打扮低調平凡，欠缺活力？我們的誠實坦然，已遠勝一切偽裝

最近從網絡上看到一則關於內地女生品評港女的帖文，內容是嘲諷我們的衣著打扮太「hea」。

四宗罪包括了「無論男女都喜歡雙肩包」，具體在說無論任何身價地位的港人都很喜歡用書包和購物袋，甚少揹上能夠彰顯貴氣的名牌包。再來就是髮型，那女生批評港女們多半蓄著長直髮，不燙不染，經常梳成馬尾辮子或索性長髮披肩就出門，教燙成大波浪髮型的她在港女群中顯得格格不入。

還有「穿衣都選黑白灰調子」和「不愛穿高跟鞋」，害她特意帶來香港的兩對高跟鞋無用武之地。總括來說，在她眼中港女們就是太低調平凡、千遍一律，而且欠缺活力。

相當很有趣的話題！讓我回想起早年陪家中長輩到廣西旅行，看見當地人穿上連身迷你裙、腳踏高跟鞋穿梭於德天瀑布的怪異景象，從小被教導按場合穿衣的我也是看得目瞪口呆。

就是文化差異吧！沒甚麼大不了的，正如近來經常惹來熱議的瑜伽褲，怎麼一離開軟墊子突然就變成了猥褻之物，我們不是不能理解，只是難以拿捏別人眼中開放與保守、平凡與出眾之間的那些界線。

不出意料，對於國內女生的批評，引來了不少港女們的駁斥，例如說香港年輕女生根本70%以上都在用名牌包、香港女生明明就很喜歡漂髮染髮……

請等等，姊妹們稍安毋躁！

我們誰不是愛死了穿平底鞋的舒適感，黑白灰調子是我們喜歡的酷，長直髮的順滑觸感是勤用髮膜護理得來的。名牌包嘛？家裏總有三數個「看門口」，想輕裝上陣那天就乾脆換個布袋。人靠衣裝確然沒錯，但我們早就超脫了靠名品自抬身價的心態，不是嗎？

說到底，怎麼去做女人，不外乎是「取悅自己」和「取悅別人」，而成功「取悅別人」得來的優越感，某程度上也是為了滿足我們自己；既然都是依從心裏選擇的路向，即使沒被另一個文化國度的人所理解，其實亦不值得生氣。

明明我們也可以每天都穿得像去飲宴一樣，明明我們也可以把彩虹七色掛上身。沒必要吧！我們就是喜歡做最真誠的自己，更不會為別人強加諸於自己身上的評價而動搖。

反觀那位自覺波浪髮型在港女族群中顯得格格不入，更怕穿上高跟鞋變成鶴立雞群的國內女生，我倒想知道她為何無法忠於自己的喜好？你幹嗎要改變自己來迎合我們的風格？

就這麼一群低調平凡的港女而已，並不值得你為我們而犧牲。

很多男人喜歡拿陸女與港女作比較，討論誰比誰體貼、誰比誰野蠻、誰比誰知情識趣…… 我們無法控制男人的想法，但亦沒有甚麼需要介懷。或許我們最可恨之處，就是毫不掩飾自己的喜惡性情，不會捂住內心去討好別人。明知道偽裝的人設不可能裝一世，便寧可先誠實地讓你看見我們的一切優缺，你愛就愛，不愛就拉倒。

如水一樣，或許我們看似平凡無奇，但卻是最切合你身心所需。