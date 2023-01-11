Sex & Love
我單身但我快樂
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

11/01/2023

愛情衰亡背後不一定有大事發生，有時「心很累」才是放棄的真正原因？

#兩性關係 #離婚 #愛情 #分手 #分手原因 #Love Philosophy #心累 #關係破裂 #愛情衰亡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ayu 阿愚

    Ayu 阿愚

    曾任職傳媒行業，不學無術，筆耕半生才悟出「識人好過識字」的大道理。患有輕度社交障礙，依靠與異性溝通來緩和不安情緒；習慣在單身主義與渴求歸宿的兩極中矛盾穿梭。

    我單身但我快樂

    逢周三更新

　　「你們女人……是不是寧可丈夫出軌離婚，也不願相信感情變淡？」H先生問我。

 

　　還在狐疑著這是甚麼古怪問題，H便繼續說著自己的故事，「我終於鼓起勇氣提出離婚，理由是這段關係令我覺得心很累，不敢想像往後數十年怎麼走下去。然而她不接受，一口咬定還有其他內情，甚至懷疑我出軌，她說要找私家偵探查明事實。還有甚麼事實？事實就是她甚麼都聽不進去。」

 

　　H的妻子不是不肯離婚，而是她需要知道真相，明明兩人之間沒發生過甚麼爭執，也沒有甚麼解決不了的分歧，究竟有何問題嚴重到非要離婚不可？

 

　　聽著聽著，我開始明白H為何會說心很累。

 

　　許多人以為分手背後必然涉及一些狀況，例如出軌、錢債、家暴、意見分歧等，又或者因為某些小事一言不合於是愈吵愈兇，甚至差點沒忍得住大打出手。幻想中的決裂都是激動的，就算說好了心平氣和談一談，最終都會演變成各不相讓的局面。

 

　　你以為一段關係的衰亡都那麼轟烈？這未必是愛情真正的瀰留狀態，或許在更早之前，某些你沒有在意的瞬間、某句你沒有在意的話語、某副你沒有在意的表情，看在他眼裡卻變成了一種磨難。

 

　　令H覺得累的，是妻子的說話態度、她的強勢，不是實力強大那種強勢，而是「一言堂」的作風。而作為丈夫，H好像怎麼做都做錯，任何事情都被挑剔，他試圖過反映不滿，結果只會惹來妻子咄咄逼人的反擊。慢慢地，他在家裡變得沉默，下班不想回家，潛意識經已抗拒與她同在。

 

　　H口中的事實就是，那些爭執與分歧一直都存在，只是他選擇在火光未燃起之前把它撲熄，避免兩個人同時燒傷。他的妻子永遠不知道，她罵他用錯抹碗布來抹餐枱的那一次、罵他忘記牙膏要從尾擠上那一次、罵他花錢買垃圾模型那一次……殺傷力其實比外遇更大。

 

　　「不知誰說的，適度的吵架可以增進感情，這句話太不負責任！」H苦笑說。

 

　　我認同，何謂一場免相和氣而又能加深了解的吵架？誰可以準確拿捏話語的力度？如果H當初選擇還擊而不是忍讓，關係真的會變好嗎？誰說不會是加速步向盡頭？

 

　　聽到妻子堅持查明真相的強硬態度，證明了她根本不明白雙方問題所在，也再一次鞏固了H離婚的決心。

 

　　心很累，明明說著相同語言的二人，到最後仍然無法理解對方。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應
更多我單身但我快樂文章

You May Also Like

#兩性關係 #離婚 #愛情 #分手 #分手原因 #Love Philosophy #心累 #關係破裂 #愛情衰亡
More on Sex & Love

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk