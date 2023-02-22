「拍拖後不應再有異性朋友？」過度苛索安全感，以為捉緊了愛情，結果卻親手把它扼死

早前看了一齣劇集，談及有關信任的問題。

本來深愛對方的情侶，因為男方的工作性質涉及硬銷，令一向討厭謊言的女友心生不滿，認定對方會為爭取最高報酬而誇大顧客的實質需要。到男方惹上官非，希望得到女友諒解，女方卻說：「你要我相信你？你有證據嗎？」

「要有證據才相信，那麼還算是相信嗎？」

這對白實在寫得太好！信任是甚麼？以香港而言，除國安法外，一般刑事罪行都以無罪假定為原則，疑點利益歸於被告；你有證據就來定我罪，而不是由我拿出證據來證明自己無辜。然而不幸地，放諸於情侶關係，信任卻是一場閉門審訊，只差你是用「莫須有」來呈堂的控方，抑或選擇盲目地替對方開脫的辯方。

「我認為拍拖後不需再有異性朋友，畢竟大部份戀愛關係都是由朋友開始的……」剛從網路上讀到這位女生的故事，她跟拍拖五年的男友在同一所機構工作，但她發現男友與某位資歷較深的女同事漸漸熟絡，於是她跟男友「攤牌」，直指不喜歡男友跟女同事有公事以外的交流。然而，男友卻覺得工餘後與同事們聚會可以增進職場關係，反怪責女友不信任。

拍拖後不應有異性朋友？這大概是一個以愛為名的牢獄。

問題到底是女友管太嚴、女友不信任、女友自信不足？抑或男友命犯桃花、男友沒給安全感、男友心中有鬼？

更無奈的是，你無法提出甚麼證據來證明自己清白，不信任就是不信任，就算拿得出證據，她也會質疑證據的真確性。重申一次，信任與否，根本與證據無關。

我只知道，事情發展的走向，大致是女友覺得男友漠視自己的感受，怨念更深；男方覺得女友無理取鬧，不信任自己之餘，那種為免觸及對方敏感神經而步步為營的壓迫感，長遠甚至對他的事業構成阻力。不說也知，結局就像千萬對分手情侶一樣，想用力捉緊愛，最後卻把愛親手扼死。

當然，故事也可以譜上另一個版本，男方本來對女同事沒甚麼興趣，但相比起女友的橫蠻，跟知情識趣的女同事相處起來竟然更舒心。當女友變成前女友，在痛罵男方移情別戀時，她又怎會想到，其實是自己間接把他推走。又或者，男友終究沒和女同事一起，他每日營營役役不為工作，而是要向疑心超重的女友報備，填補她那無底洞一般的不安全感。愛情應有的甜蜜快樂失蹤了，取而代之是小心奕奕，以應付這個無形監獄裏的看守者。

我不會勉強勸說愛情應以信任為基礎，事實的確也有不少人濫用對方的信任來作惡。尤其曾經被騙的人，已將防禦當成本能，真的要管，就找個與你想法一致的人互相監視好了。

換個時空，女方心知男友身邊總會有異性同事、客戶、聯絡人等等，不可能全天候盯緊；反正要走的人留不住，與其終日擔驚受怕，她寧可選擇相信男友會知道分寸。上班雖然很勞累，但男方感激懂事的女友在背後默默支持，下班後哪裏都不去了，一心只想擁著女友吃點好東西舒舒壓，給她幸福成了他最大的動力。

只想說，人會變，比信任更可靠的，是讓對方愛你愛到不捨得傷害、不捨得背叛、不捨得失去，當他知道自己輸不起，自然就會忠誠。