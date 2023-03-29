「感情的好壞，多半是女人自編自演的戲碼」：即使關係不壞，仍自製難題去證明愛情存在？

作為女友，M自問知情識趣、經濟獨立，是位內外兼備的好伴侶。缺點嘛？就是缺乏安全感、經常胡思亂想、稍不順心便覺得兩人再也走不下去。

有一類人，是會主動提出分手，然後又主動提出復合。

M的老毛病每隔數月便會發作一次，起初男友以為自己被甩了就真的沒再找M；那邊廂人兒冷靜過後，忽然覺得二人關係未至於無可挽救；開始想念男友了，於是便拉下臉皮要求復合。

久而久之，男友也適應了所謂的分手就等同於鬧情緒、冷戰，哄不哄沒關係，她懂得回來就是了。

只可惜，缺乏安全感不會因此而治癒，M還是會繼續胡思亂想，就在最近一次短暫分手，她發現男友竟然下載了交友程式。M說：「我問他是不是真的打算放棄這段關係？他卻說每一次分手都擔心會不會成真，與其被動地等我找他復合，倒不如分散一下注意力，他說自己只是下載了，沒真的在用……」

話雖如此，愛鑽牛角尖的M難免更加不安，於是她也加入了「交友行列」，美其名是為自己謀後路。本來感情還好、能夠包容對方缺點的一對戀人，就這樣加深了嫌隙。

事實上，這是許多女生的通病，她們動輒會覺得感情出現了狀況，小則對方有些戒不掉的壞習慣、某件事情處理上未如理想，或者沒像從前那麼愛自己；大則未來前景不明朗，又或是涉及金錢、家人、朋友、第三者等等愛恨交纏。當一切問題解決了，她又嫌感情過於平淡，懷疑自己不再被愛。

那邊廂，男人不以為然，心裏一直覺得關係「尚算穩定」，除了有需要時哄哄女友、切勿惹她惱怒之外，便再沒甚麼波瀾了。

到底是女人吹毛求疵，抑或男人總是神經大條？

感情好與壞，許多時候都是我們自編自導自演的雙人戲，然而，男人拿不到劇本，他只能隨你的對白臨場發揮。看著他的微表情，你開始不滿意，覺得他不在乎，懷疑他不夠愛你…… 噫！又聯想到分手。

M不知道的是，就算男人如何配合「鬧分手」或「分開冷靜一下」，他仍然扮不到無動於衷，他也有感受，他也會受傷，每次鬧分手都好像經歷一次演習，讓他慢慢地適應沒有你的世界。那個讓你很在意的交友程式，大抵就是他其中一個平衡心理、意識上作出反抗的舉動，直到一日他厭了陪你玩「狼來了」，那個交友程式便自然成為他的逃生口。

胡思亂想，對關係一點幫助都沒有，偏偏許多人需要用痛苦來證明愛情存在過。

你也覺得自己的情路充滿阻滯嗎？世上從來沒有完美的愛情，但更多時候，那些所謂「問題」，都只不過是你自己跟自己過不去。本來看開一點，包容一點就跨得過，而你偏要把它們無限放大，擋住通往幸福的去路，何苦？