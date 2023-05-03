「港女是如何煉成的？」女兒對兩性關係天生觸覺敏銳，是好是壞？

P的女兒今年小學一年級，作為母親，她有點擔心女兒太早熟；所說的當然不是體格生長，而是對於兩性關係那一方面。畢竟，打從幼稚園中班開始，小女孩便往往語出驚人，父母不是嚇呆，就是笑瘋！

第一次發現女兒對性充滿好奇，是由一個尋常的擁抱開始。當時P雙手抱著女兒，而女兒竟然伸手搓弄媽媽的胸部，問道：「媽咪呢個係咪波呀？」。沒想過那麼早便要開始施行性教育的P，一時間不知該怎麼做，她連忙放開女兒，然後扯著尷尬的笑容說：「你長大就會知…….」

有趣的是，始後女兒的畫作當中，所有女性包括婆婆、媽媽、自己和3歲的妹妹都長著明顯的胸部，而爸爸的褲襠則會有一個小小的T字，不問也知，那就是本該隱藏在長褲內的性器官。後來要應付的，還包括了擁抱、接吻、床上運動等問題，P總不能處處迴避，能答的她盡量解答，無奈女兒的好奇心，早已嚴重超脫了6歲兒童的知識範圍。

我沒興趣參與如何向女兒灌輸性知識的部分，我倒是想理解小女孩對愛情的觀念，「有次她叔叔帶同新女友跟我們一家人吃飯，女方比叔叔長得略高一點，女兒就直接問他們為何會在一起？『叔叔矮過姐姐你哋唔可以拍拖，同埋男仔細過女仔都唔可以！』你能想像有多尷尬嗎？我們從沒跟她說過這種話，真的不知她是從哪兒聽來的！」P說。

有次我偷偷問P的女兒有沒有喜歡的人，她告訴我有兩個，一個家裡有錢，另一個很窮。

「兩個？你喜歡哪個多一點？」我問。

「我喜歡無錢那個多點，但一定不會和他結婚，我會和有錢那個結婚。」小女孩答道。說是童言無忌，但答案卻更像成年人的現實心理。還好沒聽到她打算跟有錢同學婚後，繼續與窮同學私通，只希望她沒世故到不讓我知道她的精密計算。

明知道不適宜說教，我還是嘗試婉轉地扭正她的思維：「我是你的話，我一定會努力讀書，將來找一份高薪厚職，養得起自己，那麼我就可以選擇跟最最最喜歡那個結婚。」很想告訴她，嫁給人和嫁給錢的分別；也很想對她說，相較三觀，甚麼高度、年齡等等因素根本不足掛齒。但我沒有開口，事實上，我知道有些女人眼中的安全感只與金錢和條件掛勾，跟愛與不愛無關。

到底「港女」是如何煉成的？就連她的父母也完全沒頭緒，是友儕嗎？是長輩嗎？難道是前世記憶？最壞的一種說法，大抵是這種心態已經轉化為民族特質，等同於猶太人特別聰明、法國人生性浪漫。不想被標籤的話，惟有做好自己，讓人發現我們與預期中的港女有所分別。

P說：「生女兒真的特別令人很擔心……」畢竟一枚硬幣有兩面，早知道小女孩對男女關係特別敏銳，何不以開放態度伴在身旁為她指路，說不定就這樣誤打誤撞，將她培育成為兩性關係的專家。



