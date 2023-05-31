「愛情的機遇，錯過了可能就不再回來」孤獨一輩子的女人瑞，百年以來只等一個伴侶

近日網路流傳著一則新聞，Youtube某個頻道為一位年屆123歲的非洲女人瑞作了個專訪，片中女人瑞自言從沒結過婚，長年以來就連男人的赤裸肉體也未見過，她此刻的心願就是希望可以找到伴侶。

談到為何未婚，她說她出生的年代男女交往並不普遍，適婚年齡的少男少女總是順著家人的安排，她年輕時也曾有男子向她家叩門提親，但奈何當時她覺得自己尚未有成為人妻的心理準備，因而婉拒了所有婚事。到後來，當她發現身邊的朋友一個個出嫁，自己卻落單了，才開始萌生成婚的念頭。

然而，那時候的她已經不年輕了，再沒人前來提親，組織家庭的心願漸漸落空，直至123歲的今天。

機會來的時候沒好好抓住，事後才意識到自己一直躲避著難得的緣份，只可惜錯過了就是錯過了。

突然想起早前美國醫務總監將孤獨正式列為當地流行病之一，他指出孤獨對健康的殺傷力等同於每日吸食15支香煙，長遠會令民眾罹患心臟病的風險增加29%、中風風險增加32%、腦退化風險增加50%，以至早死的風險增加60%以上。孤獨病沒有表徵，卻是由心靈開始不斷蠶食著我們的肉身。

那15根煙帶來的重度傷害，女人瑞總算免疫了，但空虛感卻是與日俱增。很諷刺，上天給予孤獨而長壽的人生，彷彿是對她開了一個很大的玩笑。

人生在世，每個人或多或少也要做好面對孤獨的心理準備。即使你眼前有配偶、兒女陪伴，但沒有誰可以保證這樣的關係能夠恆久不變，這兩三年的社會狀況足以告訴你疾病隨時可以奪走性命，也有不少人為了活得愜意而移民。到最後你會發現，無常才是生命裏真正的恆常。

從有到無，與從來沒得到過，也是同樣的孤獨。

就如失戀，我們的痛處，多大是因為得到過，然後失去，像攀上頂峰掉下來一樣。就算出發點和墜落點都在同一高度，但痛覺會提示我們的心已不再完整。

與愛情絕緣的人，他們的孤獨有一點不同，那是一種被遺漏的感覺，就像每人都分派到相應的任務，自己卻依舊望天打掛，無止境地等待著一個不知會不會出現的答案。

是缺乏愛，我們都渴望被需要，以親情、愛情和友情的形態，相互間築起一種共同的羈絆與寄託。

某程度上，我頗欣賞女人瑞的勇氣，哪怕會被訕笑，哪怕換來失望，她好歹也盡力爭取過，嘗試向宇宙許一個願，而不是繼續裝作不在乎，暗地裏卻準備伴隨遺憾長埋黃土。

她的故事同時也警示著，當刻的我們也許很想給自己做好心理準備，但機遇這東西，卻不容許你思慮過多。畢竟我們永遠無法把人生種種看得透徹，與其見步行步，何不嘗試讓自己行一步見一步。所謂心理準備，可能只需要深呼吸一口氣就能衝破關口，還在熬甚麼？

鬆開環抱自己的雙手，趟開心扉，是哪一種情也好，嘗試接受周遭對你釋出的善意。

即使最終仍然難免孤獨，起碼我們也見識過悲歡離合，就算談不上圓滿，能夠愛過痛過，我們的情感總算有所歸屬。