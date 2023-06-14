「以為男女之間可以有純友誼，卻收到了朋友的性暗示」含糊不清的關係，往往傷害最深

晚上9時54分，好友F小姐以手機短訊連環轟炸我……

我看了看內容，忍不住大笑起來。她那個傻瓜，與一位男性舊同事飯聚過後，應邀到男方獨居的家裹「玩貓」，結果舊同事愈坐愈近，肢體開始不受控制，最後竟抱著她激吻。沒那個心思的F嚇得半死，推開了舊同事後還搞不懂是否應該要當場發怒！

作為損友，我當然不錯過揶揄她的機會，「你怎麼單純至此？現在說Netflix and Chill都已經太過時了，但你竟然還相信『玩貓狗』這些低級暗示嗎？」我直接致電對剛逃離魔掌的她嘲笑一番。

「我真的沒想過，都認識了那麼多年，要一起的話早就在一起了，怎會現在才變成這樣；更何況，他有女友的，我以為大家只是老朋友而已，你教我以後怎麼面對他？」她說。

誰說要跟你在一起？F似乎還未弄清楚這個情色世界的運作，他找的是床伴，而你「剛好路過」，還誤打誤撞跟了他回家。至於往後該如何面對？隨心就好，怕尷尬的話，不見也罷，此刻最重要是梳理好自己的感受。

的而且確，比起酒吧裏、派對裏，或是交友程式裏那些明刀明槍的壞人們，我們對「朋友」幾乎是全沒戒心。正因如此，有時候傷害我們最深的，反而是與朋友之間那些含糊不清的關係。

還好的是，那位舊同事的魅力沒大到讓F的理智斷線，而她也沒有寂寞到不懂拒絕對方。畢竟，friends with benefits的內心戲不是人人應付得來。

我們的話題，回歸到男女之間有沒有純友誼之上。

就像金字塔，每個女人眼中總一群異性朋友是不帶半點愛情的騷動，我們把那些人安放在金字塔的底層看守著純友誼，但對方是否同樣想法，我們根本控制不了。金字塔的中層，大概就是那些感覺良好，只是一直欠缺發展契機的人，我們當然不會抹煞任何可能性，相信一切自有緣份安排。

而在塔尖上的人，同時也佔據著我們的心尖，怕就怕他眼中只得純友誼。

一些心理學研究說過，男人是可以隨時隨意將友情切換成愛情或純粹的性慾，恰如F剛好遇上別有意圖的他，所以純友誼是永遠無法在男性身上實踐。即使我們單方面以為坐穩了友誼的小船，亦難保他們會突然興風作浪。只不過，比起給朋友嚇一跳，我們更害怕成為被另一半瞞騙的那位，不是嗎？

可笑的是，有位男性友人並不同意「隨時切換」的說法，他向我糾正，當女人以為雙方越界了，朋友關係滲進愛與慾，一切就會變得複雜……「別傻了，即使發生關係，但在男人眼中，那依然可以是純友誼啊！」

好吧，謝謝你的中肯發言。