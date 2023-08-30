「如果你沒有結婚的心理準備，不要來追我」多少人的愛情，就敗在太著急

T先生今年33歲，在某次朋友聚會中認識了一位同齡的女人，他這樣形容對方──行動派、思想獨立，喜歡照顧人多於被照顧。

單獨約會過幾次，T本來對她滿有好感，女方大概清楚T的意圖，她也不轉彎抹角，態度鮮明地說：「我的目標是35歲前結婚，如果你暫時沒有這個心理準備，我們繼續做朋友會比較適合。」

T能夠理解她年紀不輕，或多或少會有結婚壓力，但未曾正式開始便要承諾一輩子的關係，實在令他有點卻步。T不是不認真，只是沒以情侶關係相處過，怎麼知道大家是否適合做夫妻，若最後真的合不來怎麼辦？他可不想背負耽誤對方青春的罪名。

真搞不懂女方這樣算是謹慎還是草率，但在她眼中，T的認真考慮卻變成了拖延。

察覺到T的猶豫，女方不耐煩了，她誤會T一心搞曖昧，結果將他的所有聯絡方式全部封鎖，最終連朋友都做不成。

T說：「還有一位前度剛拍拖滿一個月便約我去申請聯名戶口，她說這個月過得很幸福，很想盡快嫁給我！才一個月而已，我怎知道大家真的適合，然後我推搪說自己一直也有基金和定期儲蓄，先分開儲錢也一樣，結果不到半年她就以性格不合為由跟我分手，再過不足一年，她便嫁了給另一個男人。」

我不敢說太急進是這些感情的致命傷，事實上我身邊有些閃婚的幸福例子，也有主張愛情長跑的不婚主義者；說穿了，他們之間的問題，不是時間，而是步伐。

婚姻的本義，是在對的時間與對的人結合。當你跟對方很投緣，相處很愉快，才會想跟他共度餘生，然而他卻未能即時承諾在可見的未來迎娶你，那麼，這到底算是人的錯，抑或時間的錯？假如你認定他是對的人，是不是也可以嘗試遷就他的步伐，別讓時間成為你們之間的遺憾。

我有位朋友的另一半奉行不婚主義，偏偏她卻非常非常喜歡小孩，一直憧憬著普通不過的家庭生活。朋友嘴裏常常嚷著想分手，也真的試過用交友程式另覓新對象，但10年過去，這兩個人依舊快樂地糾纏著。既然花了10年時間都沒法找到更愛的人，她惟有認命，有沒有小孩也罷，只要兩個人在一起就好。

她選擇了對的人，按著他喜歡的方式生活，對二人來說，過去這10年都是對的時間，也有信心可以一直相伴到老。

反觀那些乖乖跟隨人生時間線走的人，到適婚年齡便順理成章地嫁給身旁那位，或是像T遇上的女人一樣，目標為本，盡快找一個樂意合組家庭的對象。然後，幸福的繼續幸福，其他沒那麼幸運嘛，撐不下去就只能離婚。

我想要找的愛情，是在芸芸眾生當中遇上無法取代的你，而不是時候到了，信手拈來的生命過客。雖然如此，大部份女人仍然樂意趁30歲先賭一鋪，好歹算做結過婚，大不了換來一個失敗體驗而已。

有時我們感歎日子過得幸不幸福，快不快樂，命運當然佔上大多數，餘下的部份，都你自己的選擇。而世上最公平的事，莫過於每個人都要對自己的選擇負責。