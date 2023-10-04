對人仁慈，等於對自己殘忍！沒底線的愛情，就如沒停損點的投資，只會輸得一敗塗地

C告訴我，她與丈夫的關係很差，差得叫她每天都害怕丈夫會提出離婚，就連家翁也親自找她勸他們夫婦之間要多忍讓，「你知道他為何找我，而不去勸他的兒子嗎？就是因為做父親的早就清楚兒子的硬性子，於是倒過來叫我不要計較……」C苦笑說。

他們的關係可說是從女兒出生後開始起變化，C成了全職媽媽，養家的重擔落在丈夫雙肩，可能是壓力過大的緣故，丈夫的脾氣愈來愈壞，與母女二人漸漸變得疏離。C嘗試過修補，但好不到半個月，又會因為一些小事鬧翻，冷戰期間有話要說就靠女兒傳聲。女兒當然也知道一家人關係不和諧，為避免成為父母的磨心，從前大剌剌的她也開始活得小心翼翼；C看在眼裏，也自覺對不起女兒。

身邊朋友都替C擔心，大家不忍見她誠惶誠恐，提議她不妨先找些兼職儲一點積蓄，將來經濟獨立的話，大可主動提出離婚。

「我不會提出離婚，一段婚姻有齟齬是必然的，但他可沒真的做錯過甚麼。我的底線是，只要他沒有外遇，沒有愛上別的女人，我也不會離婚！」她說。

很好，C起碼清楚自己的內心，而不是每次遇上難題都只懂搖搖頭，然後露出一副不知所措的模樣。

離開少女時期已有一段日子，我們怎會不懂愛情世界的起承轉合。能夠走在一起，證明大家確實快樂過；後來呢？仳離會以不同模式和狀態出現，殺我們一個措手不及。然而，傷過三數次心，自然知道不可能永無止盡的忍讓退守，對於種種未能預計的狀況，我們唯一能夠推敲的，就只有自己的底線所在，好去為自己守住最後的尊嚴。

C的底線是不能接受丈夫有婚外情，有些人的底線是丈夫玩樂過後懂得適時回家。也許我們並不是一開始就清楚自己的底線該放哪裏，及至問題出現，才慢慢衡量得到包容對方可以到達哪個程度。原來，當越過了某個界限，儘管我再愛你，我也原諒不起。

當然，對於不同事情，我們總有不同底線，有些人可以捱罵，但不能接受動粗；有些人可以姑息另一半精神出軌，卻絕不容忍與他人有肉體關係。吵架有吵架的底線，親密也有親密該有的底線，眼前人值得我們毫無保留地付出嗎？那條底線的作用，就是提醒你有些事情根本不必勉強，你也有說「不」的權利。

沒有底線，就如不懂得預先訂定止蝕位的投資者，任由虧損不斷擴大，直至一無所有，直至我們的心給完全掏空，連自我都失掉。回頭看看，才發現他之所以得寸進尺，某程度上是基於自己的縱容。

即使做好所有心理建設，有時候仍然難免遇上最大敵人——心軟。心軟讓你將底線一再延後，經歷過無數次退守之後，眼淚會教曉我們一個道理：在感情角力之上，對人仁慈，就等於對自己殘忍。

沒守好底線，就別怪對方再三傷害，不要忘記，是你默許他將你迫上絕路。