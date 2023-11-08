「因誤會而結合，因了解而分開」老掉牙的分手理由，潛台詞其實是「我受夠了」

男歡女愛，離離合合本是平常不過，但自從在網絡社交媒體湧現，大家開始養成了窺探別人生活的習慣。他人的戀情，明明與我們無關，但在媒體上見證著一段段關係的故事脈絡，又似是有種追看連續劇的快感。

剛剛又有一對圈中戀人分手了，當初他們認愛後不斷放閃，也曾以情侶檔為不少品牌宣傳，那雙營業式的甜蜜笑容好像才看過沒多久，現在忽然都變成歷史了。

共同分手宣言如此說：「我們因了解而分開……」

很有上世紀文藝電影的感覺，大概在這個速食年代，彷彿很久沒聽見「因誤會而結合，因了解而分開」這類老掉牙的句子。除盲婚啞嫁之外，所有自行作主的戀情，都有權選擇彼此認識到哪個程度才開始談戀愛。有些人喜歡先經過長時間相處，認為雙方充份了解，能夠把心靈付託，才決定跟對方交往；也有些人只需要感覺對味就可以，他們喜歡拆禮物的感覺，一層一層逐點認識對方，哪怕過程中偶有誤解，只要有心維繫，總會找到磨合點。

事實上，愛情並沒那麼簡單，正因為每個人都有過去，亦會隨成長而改變，一些連我們也不自知的個性會隨時間慢慢顯露出來，所謂的因了解而分開，不過草草交代了我們之間有一些無法接受的齟齬。

也許是你變了，也許你本性如此，但從放手那刻開始，一切都不再重要。

作為成年人，因了解而分開沒甚麼好惋惜，起碼我們清楚彼此的不適合，知道勉強糾纏下去也是徒然。可有倒過來想，最無奈的關係其實是「因了解而結合，因誤會而分開」？

朋友R與女友相戀多年，二人早有結婚打算，R想出一個高朋滿座的求婚大計，於是便聯絡女友的閨密，希望她能暗中幫忙籌備。女友發現R有事隱瞞，但卻查不出真相，只知道男友跟自己最好的朋友過從甚密，誤以為被二人背叛。女友沒有大吵大鬧，反而是選擇退出，她悄悄地辭去工作、封鎖聯絡、退出相關朋友圈，只給R留下一封控訴他出軌的信，便以人間蒸發的方式離開了香港這遍傷心地。

R起初曾經嘗試透過不同渠道向女友解釋，他不確定真相最後有否傳到女友耳邊，但最後他想通了，原諒與否並不重要，反正他清者自清，他覺得兩人之間欠缺的是信任和溝通，如果當刻女友選擇興師問罪，他反而有機會拿出證據解釋清楚，但她一走了之，到最終都不知自己把一件美事變成了遺憾。

感情敗於「一場誤會」，而冥冥中卻又牽繫到自身個性，就好像勸導我們「即使跨得過這一關，日後還是有可能因為其他小事而分開」，愛情本來就有千萬種死因，就算無辜，也只能認命。

能夠白頭到老就代表我們很了解對方嗎？不一定的，互相包容也一樣可以走很遠，前提是我們之間有足夠的愛。因了解而分開，正正就是告訴你：「我受夠了，已經包容不了！」