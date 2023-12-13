戀愛運：迷信惹的禍？一輩子也是「二奶命」？求神問卜想知愛情走向，結果卻離幸福愈來愈遠

臨近年末，女友K總是專注於有關流年運程的事宜，她先是檢討一下去年哪位算命師父的話較為準確，再來就是打聽身邊姊妹有沒有新的推介。

K的搜尋範圍不止於香港，通關之初，她便去了一趟台灣、一趟泰國；當然，我們可以把它當成旅行的其中一個項目，她才不會承認求神問卜是主要活動。而K也不止專攻於某一種卜卦，古今中外的她都涉獵，只要關乎姻緣就有興趣。

我沒宗教信仰，以往K喜歡找我作伴，一方面可以幫忙記錄師父的話，一方面也可以安撫她的不安情緒。然而，後來我開始對她的迷信有點反感，只因某位師父說過她「二奶命」，她便接受了自己的人生應該要「坐歪」。

師父的話大概如此：「你這輩子都要跟別人分享，不是人家搶你的，就是你搶人的，那麼當然是你搶別人的好過被人搶吧！所以嘛，你去當個二奶會比當正室快樂得多！」

孰真孰假，無從稽考，但江湖從此多事，卻是千真萬確。

自從聽了師父的話，K便開始放飛自我，她那個所謂固定男友，是別人的丈夫，閒來有其他人邀約，她都會欣然赴會；命運不給她幸福，她便從其他人身上偷取，享受著被一堆男人簇擁的快樂。結果，也就離幸福愈來愈遠。

我曾經勸諫過K，不應該將師父的話放上心，「但師父的確說中了，從小到大我確實經常被第三者搶男友，命運不由我選，但也不等於要坐以待斃，我是逼不得已才選擇讓自己不那麼可憐的方案……」K說。

「談戀愛有機會被第三者介入」這件事的本質，與「亂過馬路易生危險」、「做劇烈活動或會受傷」大致類同，總有些人剛好被說中而對號入座。就憑別人口中的一句話便判定自己不能擁有幸福，不是太過兒戲嗎？

迷信的人，對負面事情總是格外敏感，結果就如吸引力法則一樣，時刻與破事共存。

甚麼是命運？甚麼是選擇？有人說所謂選擇，其實都是命運背後操縱，即便如此，人們就等於要扭曲本我去配合命運安排嗎？假如我命中注定要與人瓜分愛情，我寧願別人有負於我，也不希望令對方傷心痛恨。搶與被搶之間，不止是心理上好過與否，而是埋下的一重業障，如是因，如是果，最終就是報。

我們對命運感到好奇，是源自「未知」的恐懼，以為只要早點看透便有機會消災解厄，到頭來卻是被迷信和恐懼牽著走，甚至累積更多惡果，搞不好連下輩子也要繼續償還。

迷信的人，每年都有新的困擾；無知如我，既來之則安之，每日都享受平淡的快樂。