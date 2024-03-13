放負情人是一種慢性毒藥！面對充滿負能量的另一半，如何才能全身而退？

H先生告訴我，他跟女友剛分手了，「算是舒了一口氣，但可以想像得到，她和身邊的朋友大概正在痛罵我是渣男。」

沒錯，分手是H提的，正確一點來說，這是他第三次提分手，第一次分手大概是相戀約半年後，「她的負能量太嚴重了，追求她的時候覺得自己就像救世者，希望能夠給她幸福；到真的在一起了，才發覺自己非但拯救不了她，有時候甚至被她的情緒拖累，整個人變得抑鬱起來。」

H的女友是那種生性悲觀的人，她有兩三位從小認識的好朋友，她們的性格都很相似，就是喜歡藉著傾訴互相安慰，分享家庭問題、職場問題、感情問題、金錢問題、社交問題…… 簡單來說，她們每日都面對大大小小的問題，你說你的，我說我的，抒發完睡上一覺，明天又來迎來一堆新的問題。

成為戀人後，H擔起了「垃圾收集站」的角色，每天聽女友吐苦水，「我過往也遇過脾氣不好的女友，但只要不踩中她的雷點，基本上日常相處都是頗愉快的，即使她鬧脾氣，我也會知道該做些甚麼來安撫她。然而，我跟現任的話題，卻永遠只得那堆負能量的東西。我第一次提分手時，她當場哭到近乎虛脫，眼看她耶樣痛苦，我實在沒法狠下心腸。」

第二次分手，就在拍拖一周年左右，H自知已變成了女友與閨蜜之間的談話焦點，意思即是他就和她的家人、上司和同事一樣，並列問題來源之一。「我自問已經盡了男友的本份，既然大家相處得不愉快，不如及早分手。你猜到吧！接下來她又是一哭二鬧……」H說。

H不是沒努力維繫過，帶她去主題樂園，她會因為怕曬而面露不悅；帶她去看戲，她總是落力找碴把影片踩得一文不值。慢慢地，H發現每次跟女友見面後，都需要花上幾倍時間去平復心情，直至他開始找朋友訴苦，他才驚覺自己的行徑竟與女友沒兩樣。

接下來的日子，H都在想著如何能夠把女友甩掉，聽起來很涼薄，但若他不在意對方的感受，大可一走了之。他不期望大家好來好往，只希望對方不會做出傷害自己的傻事，既然不能一刀切，便惟有逐點逐點與她分割。

最後一次分手，H選擇用冷暴力，可以不見面就不見面，短訊隔數小時才回覆，讓關係直接進入冰封狀態。結果，女友的反應和他想像中差不多，起初數天先是暴怒、激動，過了三數天改以弱者姿態求和，得不到回覆，便再傳千字文剖白內心世界，苦等多日仍然得不到預期效果，惟有最後問一句：「你究竟想點？」

「想分手」H斬釘截鐵，成功擺脫纏繞了自己500天的負能量。

讀到這裏，你也替他心累嗎？可想而知，當事人被困在一段不情願的愛情，到底有多難熬。雖說是別人的故事，但回顧一下自己的感情經歷，這邊千方百計想逃走，那邊千方百計想挽留，也許我們亦同樣身處過這種窘境之中。

放手吧！緊握著拳頭，你永遠也無法好好擁抱。