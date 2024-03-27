日防夜防，閨蜜難防！對朋友的另一半產生好感，你能逃過這場不被祝福的戀愛嗎？

許多出軌故事，都是因為你先給予機會，才讓他們漸漸靠近。

近來讀到很多關於出軌的故事，然而那些男人偷歡的對象並不是別人，而是女生自己身邊最要好的朋友。難怪經常聽到那些諷刺閨蜜搶男友的哏，例如「日防夜防，閨蜜難防」，或是國語唸「閨蜜」等於「歸me」……

這些看似機率不高的荒唐事，總在你沒預想過的情況下出現，那不僅僅是失去了一段愛情和一段友誼，而是關乎被雙重背叛，往後真不知如何才能對人性重拾信心。

我們不如換個角度，想一想，假若你對朋友的另一半產生好感，你會怎辦？

「真的很難抉擇，當然我不會主動去勾搭朋友的伴侶，但若然對方各項條件都不俗，相處起來又有火花，我不敢肯定自己有沒有定力去拒絕。」A坦白說。

B接力道：「沒可能吧！世上男人那麼多，為何偏要選好友的另一半，如果他追求我，我一定會告發他，我不會容許自己的好姊妹被渣男玩弄感情，更不可能親手破壞彼此的友誼。」

我欣賞B的耿直，正常情況下我們確實應該如此理直氣壯。要是他以尋食的姿態接近你，你當然有充份理由叫閨蜜正視問題。然而，現實中的好人和壞人，又怎會那麼容易界定，尤其當你從閨蜜口中聽過他對她有多好，彷彿引導你相信跟他在一起必然是一件幸福的事。直到某日，你們之間突然多出了幾分來自曖昧的尷尬，他即使沒有明目張膽向你示好，卻會默默地留意你的一舉一動，適當時候前來給予你貼心關顧。你發現他望向你時隱忍的神情，似是暗帶一點想愛而不敢愛的無奈…… 就在這刻，你知道自己也是心軟了，也心動了！

假如，你起初先遇上的是我，你大概再也當不成她的男友，在那個平衡時空裡，我們三人的命運又會如何？而我只知道，身處這一個維度，最大的遺憾是我和你相逢恨晚。

這種惡念一旦生成，便會像黴菌一樣不斷滋長。到底，我應該背棄友情，跟他偷偷發展，抑或安守朋友本份，逃避這一場不被祝福的戀愛？

可悲的是，十有七八，都是選擇前者，別以為男人講道義就以後者居多，事實上能夠將性和愛區分得清清楚楚的他們，更懂得如何玩這個遊戲。在這類人眼中，我可以和千百人建立友誼，這邊滅了，那邊再起；但愛情不一樣，我們似乎該要把握僅此一次的花開，沒嘗試過，哪知可以走多遠？說不定一走就是一輩子。就算短暫，我們也總算曾經為了彼此而勇敢，分手也分得無悔無憾！

忠誠和友情在他們面前是個笑話，被雙重背叛的人卻像一下子被掏空了所有。

見識過太多傷人的感情糾紛，就當如做好風險管理也罷，我們實在沒有必要刻意將伴侶跟你的閨蜜和死黨混到同一個圈子裡去，莫說是為了杜絕他們潛在的可能性，只怕就連我們自己都無法完全否定，有日會不會成為自己口中最討厭的這類人。