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16/05/2024

同性平權之路：從《從今以後》、《我在這裏等你》，同性伴侶背後不為人知的眼淚和辛酸

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  • Ayu 阿愚

    Ayu 阿愚

    曾任職傳媒行業，不學無術，筆耕半生才悟出「識人好過識字」的大道理。患有輕度社交障礙，依靠與異性溝通來緩和不安情緒；習慣在單身主義與渴求歸宿的兩極中矛盾穿梭。

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    逢周三更新

　　不得不承認，同性題材的影視作品確實是一股風潮。

 

　　早陣子我的好幾個社交帳戶，都被台劇《關於未知的我們》瘋狂洗版；當中所說的「我們」，並非外人，而是一對無血緣關係的兄弟，故事描述了他們從親情變成愛情的種種掙扎與堅持。

 

　　同樣由台灣出品，準備於月中在港上映的《我在這裏等你》，則由我們熟悉的劉俊謙出演，片中將與另一位男主角范少勳上演一場浪漫邂逅。

 

　　很高興同人作品經已確立了非常穩固的市場，單就亞洲地區，泰國、韓國、日本或台灣都已出產了多對非常知名的螢幕情侶。看見他們俊朗的外形，差點讓我們忘記人會變老，以為時間會永遠定格在最唯美的一刻。然而現實是，他們最終也會像港產片《叔．叔》那樣，一步步走到暮年，兩副皮囊衰老鬆弛，叫人不敢直視。但就算任何年紀、任何性別，他們和她們也合該保有愛和被愛，以至被世人尊重的權利，不是嗎？

 

　　繼《叔．叔》之後，導演楊曜愷拍攝了以女同性戀人角度出發的《從今以後》。這次故事的軸心，不再是暮年戀人進退維谷的感情關係，而是從死亡的角度去探討同性戀人社會權益等問題。

 

　　從小到大，長輩總告誡我們不要隨便跟男友同居，因為「女人好蝕底」；無名無份，分手後甚麼也得不到；結婚離婚，起碼可以分他一半身家。那時我很不屑這種想法，總覺得以保障為前提的婚姻雜質太多。長大後才明白，結婚的同途有時不在於關係本身，而是在於危難面前，我們需要行使它所賦予的法定身份和權利。

 

　　活在依然不承認海外同性婚姻的香港，過去就曾有註冊同性伴侶以配偶身份申請公屋及居屋時，因被房委會拒絕而向法庭申請司法覆核。從敗訴、上訴、上訴被駁回，以至最近再次成功向終審法院申請上訴，律政司顯然無意讓步。

 

　　不以配偶身份享用社會福利，就等於沒有平權的需要嗎？

 

　　《從今以後》的大綱，就是建基於同性伴侶突然身故，在沒訂立遺囑的情況下，其另一半日後所面對的種種困難。房子在她名下，自己卻不是合法遺產繼承人，我就要被趕離這個家了嗎？我一直以為與她的親友感情要好，沒有她作為橋樑，親友們會把我看成「家人」還是「外人」？

 

　　失去老伴已經難過，但原來這數十年來的相伴，在欠缺法律認可之下，只淪落成「室友」關係，最終或會被趕離這個同住數十年的愛巢。更壞的狀況，有些人甚至被對方的親友阻止出席喪禮，亦不肯將亡者的安息地告之。

 

　　就是愛人而已，為甚麼他／她們的情路特別崎嶇？當然，我們清楚知道背後答案。

 

　　沒有人知道平權的路還有多漫長，我只期望他／她們所得到的關注，可以超脫小說、劇集和電影的層面，願所有戀人最終都能夠以他們最舒適、最安心的方式相愛到底。

 

 

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