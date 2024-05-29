感情倦怠期：當愛變成習慣，甚至質疑自己還愛不愛他，這種關係該進還是該退？

J跟男友拍拖6年，最近男方有意無意地試探她喜歡怎麼樣的求婚。

「例如他說在IG看到朋友搞了場『大龍鳳』，對方的未婚妻似乎很動感，問我女人是否都喜歡有人見證求婚，我立即非常嚴肅地向他申明我本人並不喜歡，千萬別這樣做。那一刻我才發現，對於結婚這件事情，其實我心態上還未準備好，甚至讓我產生了『我是否還愛他』這個疑問。」J說。

你有新對象嗎？「沒有」

兩個人一起苦多於樂嗎？「不是」

覺得他沒能力令你幸福嗎？「也不是」

如果他現在就跟你提分手，你會鬆一口氣嗎？「誒，他不會吧！」

我想，J不是不再愛她的男友，她只不過正身處於這段關係的倦怠期。兩個人一起生活久了，起初的心如鹿撞會轉化成一種安隱的起伏，許多事情都好像變成理所當然。

只能說，太過習慣待在這個人身邊，我們彷彿失去了熱戀那種心動；不愛了嗎？似乎又未至於毫無感覺。是的，當對方的存在就如呼吸一樣自然而然，我們確實會一時忘記自己是靠著空氣賴以為生；往往要到悶焗不適，才記起缺氧是如何難受。

感情倦怠其實很普遍，只是有時剛好遇上了新對象，有人乘虛而入，才演變成貪新不忘舊的三角關係。最終決定留下來，或許是因為新歡未夠好，卻也可能是發現了其實自己根本不捨得離開另一半。

如何分辨「不愛了」和「倦怠期」，最簡單莫過於面臨失去時，你是否真的希望和他作個了斷，是否真的捨得放手，抑或你只想從一些波蘭中證實自己仍然在乎……只可惜，總有些人會低估了對方的重要性，明明提了分手，沒多久又開始後悔，結果還是跑回去央求復合。更過份一點的，等到對方開展了新戀情，發現自己的位置被他人取代了，才驚覺對方已不再像從前般無條件守候，於是又蠢蠢欲動想把人搶回來。

倦怠期製造了許多不必要的混亂，只是當事人渾然不覺。

真的不愛了，分手時會有種如釋重負的感覺，雖說要改變習慣，重新適應單身生活，但一切未知，都是令人期待的。縱有不捨，都只會用懷念的方式去處理，卻不會再有想跟對方重頭來過的念頭。

如何突破倦怠期，有些人提議用新鮮感去激活二人關係，例如去一次長途旅行、定立周末浪漫約會、培養一些共同興趣、一同尋訪滋味食店，務求找回熱戀的感覺。當然，做甚麼都沒壞，甚至從過程之中可讓你再次審視彼此是否真的合適。但假如我已把你看成終身伴侶，眼前這一點點倦怠、平淡我們是理應要跨過去，我們往後的數十年，不會每一天都維持在高能量狀態，我們必須學懂欣賞細水長流的無聊；無聊地靜看你的臉，無聊地坐在你旁邊，無聊地享受我們的愛情。

應付倦怠期，我用的方法很粗暴卻也很簡單，我會幻想有一日突然失去他，光是想想已經覺得渾身不自在、欠缺安全感嗎？然後再想想，有日自己身患重病，你願意相信這個人，讓他照顧你一切起居，親眼目睹你最不堪的一面嗎？輪到他老了病了，你願意付出同樣的心力照料他嗎？

區區幾年就開始倦怠，如何相守終老。

總有這麼一個人，你根本捨不得他過不好；找對了，便不要再陷入自我懷疑，也別再製造不必要小風波。