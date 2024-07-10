為了偷情，竟把第三者當成朋友帶入家中！引火自焚的行為，最後會迎來怎樣的結局？

剛從網路上讀到一個雙向出軌的故事。男女主角各有家庭，搭上之初尚算甜蜜，但自從男方轉到其妻的公司上班後，因為妻子掌握他的行蹤和管得很嚴，所以男人只好每星期假借運動作藉口，偷偷竄出來與女主角見面。

後來，妻子因為發現丈夫說謊而離家出走，男人起初以為婚姻破裂，因而向女主角提出想正式一起；誰知，妻子很快又回家了，讓一切回歸到未出現破綻之前。那段時間，男人為了修補與妻子的關係，不自覺地冷落了女主角，對她的態度也很差，但說到分手嘛，男人卻又用盡千方百計把人留住。

因為難於見面，兩人竟然想到把雙方家庭在連結一起，每星期聚會讓小朋友一同玩耍、一同上興趣班。男人的妻子對女主角很信任，甚至感激她幫忙照顧孩子，令孩子變乖了。

讀到這裡，忽然有點心寒，你以為他們會因為心中有鬼而害怕接觸對方的另一半嗎？沒有，反倒覺得「最危險的地方最安全」。想到不知情的另一半各自在招呼自己的情敵，他們或許更覺得刺激有趣。

沒多久，男方的妻子發現家裡安全套的數量少了，差點再次觸發婚變危機，但這回妻子沒有發怒，態度反而比過往平和。而這一次，男人的表現明顯不同了，開始不敢與女主角見面，傳短訊怕被發現，連跟她通話都有壓力，只草草推搪說待時間過去慢慢再算。

終於，她在文中提及自己的丈夫了，說丈夫對她其實也很好，可是自己跟情夫卻有無盡的話題。潛台詞就是，丈夫很好，但情夫很會令她快樂，儘管這段不倫關係偶爾要經歷痛苦，但她還是很想繼續。可憐這位丈夫，他不是對妻子不好，但他的好，卻只足夠用來烘托情夫的與別不同。

女主角迷糊了，相識之初男人明明以「跟妻子感情不太好想離婚」而靠近，但相處的過程中只見他很著緊妻子，怕被她找到出軌證據，絲毫不似有意離婚。她覺得偷情必然有風險，怕不了那麼多，偏偏男人事事以其妻為先，卻將她放到一個最卑微的位置。

因為不知該怎麼做，所以想請網民給她意見，不意外地，數百則留言全都在痛罵她。

其實，你想要怎麼樣的意見？支持你繼續忍耐拖拉？勸你自愛一點遠離渣男？抑或如何打敗男方正印然後拋父棄子奔向情夫？事實是，一切對與錯你早就拋諸腦後，連丈夫和孩子都被拿來當見面的籌碼；你以為自己真的是「女主角」？全世界都要配合你、成全你嗎？

各自背負著一個家庭，雙向出軌的男女，若說自身婚姻並不愉快，身不由己離不了婚，尚且算是有個稍為人性化的偷情辯解。但他們顯然不是這樣，男的很著緊妻子，女的有個很好的丈夫，他們之間的苟且，都只源於貪婪。

想說的是，我們身邊不乏這種朋友。喜歡跟你分享她的荒唐事，你想勸她收手嗎？她只會認定你妒忌她有別人痛錫。就算男方先提分手，她仍可以裝作沒事人一樣回歸家庭，彷彿所有狐作非為永遠不會有後果。

她的故事仍在進行中，我無法得知結局，但在我所認識的出軌男女當中，多半都是把局面搗到最爛才罷休。後續或是被揭發、被公審、被家人離棄、聲名狼藉…… 感情不是數學題，負負不會得正，兩個自私貪婪的人，加起來並不會變幸福。既然不堪的結尾早已寫好了，到底多笨的人才會選擇自投羅網、引火自焚？