令人失去理智的愛情：伴侶黑歷史曝光！道德和信任，你選擇哪個？

E小姐問我：「如果發現男友交往前，曾經有約炮和召妓的習慣，你能不能接受？我從男友閒置的平板電腦中找到了一些他過往的聊天紀錄，內容很露骨。他向我解釋，那時只不過是生理需要，並沒有想得太深入，更加沒想過會影響現在的感情關係。」

這條問題很難。他的解釋有其道理，那是雙方交往前的事，他當時的確沒對任何人不忠；單身時愛怎麼玩都好，拍拖後理應會修心養性。

但要大方地接受嗎？怎麼說心裏還是有點戚戚然，怕他終有一日故態復萌，背著自己四出覓食。畢竟，男友享受過專業服務，憑E一人之力，真的可以抵禦所有外來誘惑嗎？

是道德的問題，同時也是信任問題。

「假如我沒發現，他肯定是瞞一輩子，或許我會更好過一點。現在這樣心裏好像有一根刺，如果交往前知道他有這些過去，我一定不會跟他在一起……」口硬，但仍然感覺到E的心軟，要是真的過不了心理關口，說聲分手就可以；她之所以猶豫，也意味著E明白那是改變不了的歷史。而她愛的是這刻的他，所以她很想說服自己包容、原諒和接受。

我們可以有一百個理由放棄，就如約炮、召妓超越了某些人的底線，也很難相信對自己說著甜言蜜語的人，對其他女人的言詞可以極盡色情，足以證明他有我們看不透的一面。說不定他還藏著很多未被發現的秘密，可能曾經出軌或做別人的第三者，也可能仍有藕斷絲連、關係糾纏不清的前度戀人……

繼續下去，怎會有信心？

沒有信心，就等於要分手嗎？要留下來，一個原因就足夠。

愛情最令人失去理智的一點，就是當眼前有著無數懷疑、不明朗因素，但因為太愛了，我們還是想放手一搏，賭他會為自己而改變，賭他同樣因為太愛自己而不惜一切。最終，我們知道了一個事實，你有沒有騙我沒關係，我會騙我自己。

循規蹈矩的人當然有權選擇同樣安分守己的另一半，但這個規犯之下，符合要求而又互有感覺的人，還剩下多少？我不敢說每個人都必然擁有黑歷史，但過去了的事情只反映了他的過去，人生路仍然很漫長，何不用時間去證明自己的眼光，又或者賭賭自己的運氣？尤其是，這個年代，表面乖順的人都不見得不會被誘惑，世上本來就沒有必勝的仗，就算最終慘敗收場，至少我們都曾經盡力愛過。

怎麼樣的黑歷史、怎麼樣的人，全都不是考慮重點。不愛了，任他做得再好你也會嫌棄；太愛了，就算他是垃圾，你也會自願成為承載著他的垃圾桶。