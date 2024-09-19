以前度之名介入的第三者最可怕？了解他的弱點、捉住他的軟肋，就能直擊心臟！

H小姐與前男友拍拖3年，本來已計劃結婚，但因一宗小意外而分了手。

「每次討論結婚這個話題，他都好像愛理不理，問甚麼都只回答『你喜歡就好』，我開始懷疑他是否真的想結婚，也猶豫這種性格要是對上一輩子會怎樣。後來，有次他因為忙著替朋友處理一些事情不能來接我，我自行乘的士時碰巧出了車禍受了傷，一怒之下把事情歸咎於他，罵他不重視我、沒法好好守護我而提出分手。他挽留了三個多月，也解釋過結婚之事是真的想依我意願，而那次車禍他也很內疚，但我當時仍然拉不下臉，沒有原諒他。到我康復了，可以自由出入了，才發覺身邊沒了他很空虛，開始很想念他。」H說。

猜到故事的後續嗎？當H想試圖復合，男友已經有新女伴了。

「我起初是藉故找他，例如向他取回一些東西、問他一些他專業範疇才懂的事，他一般都會秒速回應。當我以為大家還有轉機時，怎知有個晚上在街上碰見他和新女友；他沒發現我，往後我如常跟他短訊聯絡，試圖婉轉套問他有沒有伴侶，他卻竟然迴避了我的問題。」

H彷彿感覺到自己還有機會，於是開始提出見面，男人從來不會拒絕，輕輕鬆鬆吃飯談天，然後像從前那樣送她回家，「約會期間，他常常說要回覆公事短訊，偶然會離席一陣子在餐廳門外覆電話，我知道該是那女生找他，但他依然沒向我坦白。」

H問我，應不應該用力一點把舊男友搶回來？

兩難的問題。回歸的你對男人來說是個舊人，舊情復熾的故事很浪漫淒美；但對那女生而言，你是一個忽然空降的障礙物，與第三者毫無分別。你確定要成為你曾經最討厭的那些人嗎？

男人不直認有新女友，或許是因為他內心的確被你動搖了，但他不是你的玩具、不是你的寵物小精靈，不應該利用他對你尚餘的情誼，在你身旁缺人時、空虛時、想念時就把他召喚出來。

最怕的是，人搶到手，你才發現他依舊是那個讓你一直猶豫著，不知應不應該下嫁的人。他為你離開那女生，你卻再次把他甩得遠遠，這並不是他因為愛你而該遭受的懲罰。

留戀他，那就請尊重他，讓他自行想通眼前最重要的是甚麼，別要他浪費機會成本來以新換舊，別要他因為你而成為壞人，築成另一方的心理陰影。有甚麼想爭取，不如留待他單身時再說。

第三者很可怕，挾持著前女友之名而介入的第三者更可怕，可怕在她了解這男人的弱點，捉住他的軟肋，就能輕易通往心臟。有方法防避嗎？沒有，因為沒男人的允許，她根本使不出甚麼招數來。

怕被搶嗎？我更怕許多人會像H那像，想以「討回屬於自己的東西」的心態來包裝自己的行為。別忘了，我們成為他人現任之前，可能也是某人的前度；守好自己的原則，就不用害怕因果循環。

「每次討論結婚這個話題，他都好像愛理不理，問甚麼都只回答『你喜歡就好』，我開始懷疑他是否真的想結婚，也猶豫這種性格要是對上一輩子會怎樣。後來，有次他因為忙著替朋友處理一些事情不能來接我，我自行乘的士時碰巧出了車禍受了傷，一怒之下把事情歸咎於他，罵他不重視我、沒法好好守護我而提出分手。他挽留了三個多月，也解釋過結婚之事是真的想依我意願，而那次車禍他也很內疚，但我當時仍然拉不下臉，沒有原諒他。到我康復了，可以自由出入了，才發覺身邊沒了他很空虛，開始很想念他。」H說。

猜到故事的後續嗎？當H想試圖復合，男友已經有新女伴了。

「我起初是藉故找他，例如向他取回一些東西、問他一些他專業範疇才懂的事，他一般都會秒速回應。當我以為大家還有轉機時，怎知有個晚上在街上碰見他和新女友；他沒發現我，往後我如常跟他短訊聯絡，試圖婉轉套問他有沒有伴侶，他卻竟然迴避了我的問題。」

H彷彿感覺到自己還有機會，於是開始提出見面，男人從來不會拒絕，輕輕鬆鬆吃飯談天，然後像從前那樣送她回家，「約會期間，他常常說要回覆公事短訊，偶然會離席一陣子在餐廳門外覆電話，我知道該是那女生找他，但他依然沒向我坦白。」

H問我，應不應該用力一點把舊男友搶回來？

兩難的問題。回歸的你對男人來說是個舊人，舊情復熾的故事很浪漫淒美；但對那女生而言，你是一個忽然空降的障礙物，與第三者毫無分別。你確定要成為你曾經最討厭的那些人嗎？

男人不直認有新女友，或許是因為他內心的確被你動搖了，但他不是你的玩具、不是你的寵物小精靈，不應該利用他對你尚餘的情誼，在你身旁缺人時、空虛時、想念時就把他召喚出來。

最怕的是，人搶到手，你才發現他依舊是那個讓你一直猶豫著，不知應不應該下嫁的人。他為你離開那女生，你卻再次把他甩得遠遠，這並不是他因為愛你而該遭受的懲罰。

留戀他，那就請尊重他，讓他自行想通眼前最重要的是甚麼，別要他浪費機會成本來以新換舊，別要他因為你而成為壞人，築成另一方的心理陰影。有甚麼想爭取，不如留待他單身時再說。

第三者很可怕，挾持著前女友之名而介入的第三者更可怕，可怕在她了解這男人的弱點，捉住他的軟肋，就能輕易通往心臟。有方法防避嗎？沒有，因為沒男人的允許，她根本使不出甚麼招數來。

怕被搶嗎？我更怕許多人會像H那像，想以「討回屬於自己的東西」的心態來包裝自己的行為。別忘了，我們成為他人現任之前，可能也是某人的前度；守好自己的原則，就不用害怕因果循環。