《我談的那場戀愛》：寂寞教人捨得花錢買假希望，一場自欺欺人的戀愛

近來有好幾位朋友不約而同地向我推介一齣電影——《我談的那場戀愛》。

故事大致講述一位中年喪夫的著名婦科女醫生，在寂寞感驅使下開始使用交友程式，卻因而不幸成為詐騙集團的獵物，對方以虛擬身份築起感情圈套，但過程中又對醫生產生了一種源於惻忍的情感。醫生最終雖被騙走巨款，然而，她仍堅稱自己只是談了一場戀愛。

「愛情，只要你相信，就是真。」電影的tagline很鮮明，女主角從虛構的人物、虛構的關係、虛構的浪漫中，得到了真實的戀愛感，即使這一切都看似自欺欺人，但只要相信，泡沫便永遠不會爆破。

縱然各類資訊平台不斷提醒我們切勿誤墮情騙陷阱，但為何詐騙集團仍能生存至今？無非是因為太寂寞了吧！寂寞教人捨得花錢買假希望，寂寞教人打開心扉接受騙徒送暖……

每次看到這些個案，總有人用上帝視角去批判受害者愚蠢，但誰又明白，天大地大，合共數十億人口，我卻沒能找到一位心意互通的人；那種虛空，難道真的不能被理解嗎？然後某日，有人前來說愛我、關心我、安慰我、撫平我的不安、填補我心靈缺失那一塊、證明我的存在價值、讓我有所寄託、有所盼望…… 你說這都是騙人的嗎？但我打從心底裡想要相信，即使只有1%可能性，我也希望當一次逃離寂寞的幸運兒。

陳奕迅其中一首經典歌曲叫《他一個人》——「他看戲也一個人看，他放假也一個人放，他叫我永不要忘記對你好一些；他喝醉也一個回家，他怕冷也一個人怕，他叫我要將你留低，相戀再苦，孤單更可怕。」每次想起這闕歌詞，總是害我雞皮疙瘩，尤其最後那一句。

再苦的愛情，都是愛情；愛而不得，都是愛情。這解釋了為甚麼總有些人即使被背叛、被冷待，但仍賴著不走。你以為離開苦戀就能得救嗎？如果換來的是孤單一輩子，如何？

「未經他人苦，莫勸他人善」，沒試過寂寞的滋味，就不要以關心的姿態問對方為何不找個伴，難道你以為對方真的不想找嗎？不要說甚麼「沒有愛情，就去找朋友消磨」，愛情和友情從來不是此消彼長的對立關係，它們是可以並存的好東西，朋友就算填滿了時間漏洞，卻也彌補不到情人的空缺。

當對方喜孜孜告訴你剛從網上覓得一段情緣，而你卻不斷質疑她受騙，對方心裡或會很難受……「難道你覺得我就不配被愛嗎？」、「你是妒忌我遇到上真愛才叫我放棄嗎？」、「萬一他是真的，你去哪裡找個人賠償我？」你想替她保住錢財，但同時亦可能傷害了她的自尊。

有時候，她們暗地裡是知道這些人的來意，若她們自願付出而款額亦不是太大，就當成打償那幫人的「服務費」就好了。當然，前提是她對這項交易甘之如飴。

而我曾經成功把壞人擊退的方法，是用三姑六婆的口脗叫朋友先扮成「遇上財困」、「資金周轉不靈」，來測試那位「伴侶」是否有心跟她共渡難關。只要演技夠好，對白到位，令騙徒知道榨不出甚麼來，那個他便會人間蒸發。

清楚了集團的運作模式，下次不妨先盡情享用這些免費的虛擬情人服務，到收到付款通知時，再換下個玩家也未遲！