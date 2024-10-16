念念不忘，必有迴響？放下執念，才能在情路上獲得解脫

屈指一算，我跟Y認識真的超過半生人了，那時候我們不過是兩個穿白襪子配黑皮鞋的中學生，偶爾愛穿高踭鞋扮大人。現在嘛？那堆害老娘腳跟破皮的高踭鞋，早就被丟到鞋櫃深處。人大了，我們都只想舒服輕鬆，走路如是，感情如是。

「你記得我中學時期那個男友嗎？」Y問我。

當然記得！稚氣未脫已急不及待談戀愛的兩個初中生，是校內廣為人知的班對。我作為好朋友，這天看她跟男友放閃，隔天又陪她生男友的悶氣，偶爾鬧分手，不消半天又宣布復合，大孩子的愛情總是無聊又有趣。

就如許多初戀故事一樣，五年感情最後敗在升讀不同的大學，男方遇上了更喜歡的女孩，他對Y坦承想先分手，回復單身後去追求那女生，「以他耿直的個性，我曾經深信我們會一生一世的，想不到原來他也會變心。事實上，他依然是那個耿直的他，所以才會直說自己愛上了別人，求我放生，而不是追到手才把我甩掉，雖然當時真的很傷心，但我還是沒法恨他。」

這些我都有印象，我斷斷續續陪在Y身邊，聽她哭訴了接近半年。殘忍的是，這對分手情侶一向有共同的朋友圈，以至分手初期每次大夥兒飯聚的氣氛都有夠尷尬，「他明知我一直在等，但就算最終追求失敗，他也沒想過要回頭。一年多後，他跟一個同系女生拍拖，他甚至把新女友帶到我們的聚會上，我只能含淚接受現實。」

後來，男方結婚，還生了兩個小孩，Y也找到自己的幸福了。但這些年來，在Y心底深處，對這段初戀仍然放不下。

「最近難得一次只有我們幾個老朋友聚會，他提及了這些年來自己面對過的難處。他畢業後第一份工作便要經常出差，在香港的日子一個月頭不多於十天，他不在港的日子，女友要代替他照顧家人，甚至他們結了婚，生了大兒子，仍維持著這種遠距離戀愛的狀態。」

聽到這裏，Y開始問自己，要是當時沒有分手，她能夠挺得住男友長時期不在身邊嗎？「我想我做不到，他們有七年時間只有周末在一起，換了是我，可能不足一年就逼他從工作和我之間二選一了。」

儲夠了經驗和客源，妻子支持他創業，但過程中又惹了一些官非，而身體也捱壞了，「他的妻子用盡人脈，東奔西跑替他解決難題，而他健康出問題也是妻子及時發現的。那一刻，我由衷覺得自己被撇也是活該的，我真的沒那麼本事，她確實比我更加適合他。忽然間，我腦袋咔一聲似的，好像有個心鎖被破開了，曾經令我非常非常執著的這段初戀，原來分手分得很正確，我再也不必耿耿於懷了。」

電影《一代宗師》裏有句出自弘一法師的讀白：「念念不忘，必有迴響」。人的信念，或許真的會得到宇宙回應。但執念呢？

許多我們一直莫名執著的事情，其實早就應該放下；可笑的是，我們總以為只要死執不放，故事就永遠不會落幕。兜兜轉轉，最後發現，除了苦了自己之外，根本沒任何得著。回頭一看，每個相遇相知相分，總有其意思，學懂了也就功德圓滿。

那個心鎖的鑰匙早就在你手裏，為何還不願打開它？