拍拖AA制是地方文化？不如問問自己愛得有多深，有多想照顧對方！

H小姐約了在交友軟件認識的男生吃晚飯,初次見面感覺尚算不錯,談起來亦頗投契。晚飯過後,男生送了H回家,兩人在大廈門外談了許久,才依依不捨地道別。臨行前,她半撒嬌式叮囑男生回家後要傳短訊報平安,喜孜孜的等了半個多小時,終於收到男生「I’m home <3」的訊息,還附帶一句「dinner + dessert=$423, payme or fps both ok <3」。

