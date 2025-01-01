新一年計劃結婚和生育？切記以愛為先，為孩子組織美好的原生家庭

HELLO 2025！

比起節日，其實我心底裏更期待除夕和新年，那種感覺就像結算，即使去年做過甚麼、做錯甚麼，也可以呼一口氣，重新出發。遇有不如意事，也可以拍拍雙肩，提醒自己儘管放下，別把苦澀帶到新一年。

年輕時期，從來不覺得新一年需要有甚麼展望，隨著年紀漸長，才意識到計劃的重要性；有些東西擱著擱著，到想實行的時候，才發現經已錯過了最佳時機。

比如生育，有些夫婦覺得先打拼多三數年也沒差，結果妻子職位高了，不捨得放棄辛苦建立的事業，猶豫可否將計劃一再押後。那邊廂父母老了，非但不能幫忙帶孫兒，甚至需要子女輪流照顧。再看看身處的地方，經濟不景，社會氣氛也不怎麼明朗，讓人開始躊躕應否把一顆小生命帶來這裏。

聽朋友說，他的姪兒現正就讀小學一年級，全班只有十多人，而全級只得兩班，總人數不足30人。小子化已是國際性問題，與朋友們討論生不生育，也好像變成了哲學研討。

支持生育的朋友，覺得整個家庭有了重心，生活更有動力，帶孩子的同時也讓自己一起成長。已婚不生的朋友，找不到一定要生孩子的理由，二人家庭亦可以很美滿，他們寧可把時間留給自己。不婚不生的支持者如我，找不到一定要結婚生子的理由，有伴侶時很快樂，但一個人原來都可以盡興。

另一位朋友說，她不想生育的理由，與原生家庭有關。從小看見父母關係疏離，為作磨心，她實在無法感受到半點幸福，只知道羈絆愈少，人愈容易抽身。而最諷刺的是，害她對家庭卻步的兩位，近年竟開始向她催婚，還嘮叨著再不生嫁人生子，老來必定後悔。「很可笑，如果成長環境充滿著愛，我大概也會對建立家庭有所憧憬，而現實是，他們只知養子防老，那時怕離婚後失去撫養權，老了沒人扶養，所以才死守不放。其實我該要感激父母，讓我早早知道自主自由是何其可貴！」她苦笑。

人生許多事情都可以隨心而為，但結婚和生育卻是萬萬不能。二人必須先有共識、有計劃，決不能單方面逼使對方妥協就範。最壞的情況，是你一直以為自己想得通透，但日子過去，竟然開始後悔起來。後悔沒生？還好吧！快不快樂你自己扛就行了。後悔生了，才是最可惡，孩子沒有選擇出生的權利，始作俑者哪有資格說後悔？

結論就是，生不生育，無需鼓勵也不必勸喻，畢竟每個人也有自己所嚮往的生活，我們只需對自己負責。

新一年，希望每個人對自身、愛情、家庭，以至各種關係，也有多一點成長、理解和體會。你未必知道，你的每個決定、每句說話，可能會對身邊人帶來影響或啟發；而愛，就是打開通往人心的鑰匙。

已為人父母的，也請做個稱職的榜樣，但願某天，世上再沒有被原生家庭擊潰的靈魂。