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19/03/2025

韓國雙金事件：有時表面最善良的人，出手才是最狠

#未成年 #金賽綸 #戀愛 #愛情 #Love Philosophy #金秀賢
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  • Ayu 阿愚

    Ayu 阿愚

    曾任職傳媒行業，不學無術，筆耕半生才悟出「識人好過識字」的大道理。患有輕度社交障礙，依靠與異性溝通來緩和不安情緒；習慣在單身主義與渴求歸宿的兩極中矛盾穿梭。

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    逢周三更新

　　這陣子整個網路上最熱門的話題，大概就是關於韓國雙金事件。然而，這些年來我們也學懂了，就算面前有多少「證據」、多少「消息人士透露」，亦不應被輿論牽著走，不能「跟車太貼」，更不能妄下定論對任何人口誅筆伐。

 

　　排除名字，純粹用數字作道德基準，我也想談談年齡差這回事。

 

　　一直以來，我也不太在意所謂的年齡差。每個人總是會偏好某些特質，有戀父的、戀母的、有到了25歲就分手的，光怪陸離，數之不盡。這些癖好背後，可能與其成長背景或自身經歷有關，也有思維像傳聞中的里安納度一般，怕女友踏入25歲開始著急結婚，因此大限一到便果斷分手。

 

　　相距12年，看起來的確差很大，但60與72歲呢？自然不成問題。說穿了，這是人生閱歷的問題，15歲的小女孩與同齡的男生交往，雖然不太鼓勵，但我們也曾年輕過，能夠理解Puppy love是怎麼一回事，明白那個年紀的孩子特別容易對友儕動情。好歹是同層，但求他們不要觸及未成年性行為的過犯就算了。

 

　　但一個27歲的男士追求15歲的女生呢？這裏是兩個分層，是兒童區與成人區的距離。那個半大不小的年紀，作為成年人那一方，到底怎麼跟她溝通，以至談戀愛？他眼中的女生是怎麼模樣，他喜歡的又是哪個面向？怕就怕他看準的純粹是那副未完熟的軀體而已。

 

　　需知道，這個世上真的有很多「怪叔叔」存在，他們的外貌不一定猥瑣鄙陋，有時候，表面最善良的人，出手才是最狠。

 

　　當然，站在女孩角度，與這個優秀男人相愛的機會是如此不可多得，大概也不曾考慮過動機問題，便已一頭栽到他的懷裏。

 

　　不想把人性想得太壞，可能他當時真的很愛她，愛得等不及她成年就要在一起；然而，凡走過必留下痕跡，他還是要為所做過的一切承擔起責任。這宗悲劇看似可以避免，好聚好散，下場也許不至於此；但年齡差，甚或戀童癖也並非造成惡果的主因，是人心變質了，才會引導這一切往壞方向走。

 

　　相戀時愛得難離難捨，緣盡時卻倒過來想催毀對方，遇上這種情人，只怪自己愛錯了人。他真有這樣做過嗎？就留待時間給予答案。

 

　　對很多人來說，這無疑是一次「震憾教育」！戀童傾向的人，但願他們會守好界線，別要向未成年出手。真的很喜歡她嗎？既然愛她，就該尊重她、守護她，一切留待成年後再作決定。對孩子來說，要明白你的單純不足以駕馭那些成熟腦袋，在你沒有能力保護自己之前，千萬不要讓自己墮入危機當中。

 

　　大人們，難以扭轉孩子的心意嘛？就將這件事故的來龍去脈跟她們說一遍，讓她們知道，有些快樂，最後要用千倍眼淚來奉還。

 

 

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