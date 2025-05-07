將一手好牌打爛，要承受戀愛腦的後患！不被看好的關係真的最浪漫？

初認識L小姐時，她有位拍拖逾5年、專一可靠的男友。

雖然有段穩定關係，但L後來竟戀上了一位工作上認識的內地人，並因而向男友提出分手。起初家人和朋友不是沒苦勸過L，為一個未知底蘊的人而放棄多年伴侶，絕對是賭太大；可惜L聽不進去，反倒覺得若然錯過了新歡，才是一輩子的遺憾。

這段異地戀開始了不到半年，L便發現自己有了身孕。她喜孜孜把懷孕消息傳給身處內地的男友，誰知對方回覆的卻是「其實一直覺得大家性格不合，早有分手打算，請打掉胎兒」。想致電找人，卻發現自己的電話和社交帳號全都被封鎖了。

結果，L再一次不理家人勸告，毅然把孩子生下來。同一時間，她仍不斷向對方任職的公司打聽男方消息，只知對方短期內不會再來香港，而再後來，就是獲通報他已離職了。當刻L才發現，對於這個讓她愛得毫無退路的男人，她根本一無所知。

生產初期，L的父母尚且可以幫忙看顧小小外孫，但後來母親的身體狀況不佳，父親也忙於照料母親，她惟有另聘外傭幫忙照顧一家幾口。當媽後的生活，無論工作或是帶孩子，每日體力消耗都很大，加上經濟壓力、家人健康，與及教養孩子等重擔，幾乎要把L壓垮。

為母則強，以為L對現狀無怨無悔嗎？現實沒那麼完美，她還是很需要找情緒出口，所以在社交平台放負，便成了她慣性的宣洩渠道。

這令我想到一位前藝人的妻子，明明男友的黑歷史星羅棋布，甚至自己亦是靠奉子成婚才得以踢走正牌女友，但就算全宇宙都說這男人嫁不得，她還是不理勸阻。滿以為這樣的婚姻走得不遠，婚變也確實鬧過了好幾次，結果她卻還是一而再、再而三為這男人生下孩子。結婚至今，她仍舊持續地在限時動態埋怨丈夫不濟、埋怨債主追債、埋怨業主追租、埋怨家裏缺錢缺奶粉……

有時不禁會想，要是當初肯聽旁人勸告，今日的你會過得容易些嗎？

有一種朋友，她會問你意見，但其實她想聽到的並不是反對聲音，就算身邊親朋好友如何著急，仍阻止不了她豁出去的決心。眼看故事脈絡與我們預期的愈來愈相似，離幸福愈來愈遠，也只能嘆句奈何。尤其，當家人和孩子要陪她一同承受壞情緒時，那種無力感就更重，因為她心裏知道，他們曾經極力阻止這一切苦難發生。

事實上，我們也在旁一同等答案，L想找的那人可能會再度出現，前男藝人也許有日會發奮圖強，叫我們一眾「淡友」另眼相看。只是，當時站在分岔口，我們心態上也只能建議一條相對上安全的路；即使要與命運對賭，我們也想把她推到贏面較大的那邊。

將一手好牌打爛，可能她們自覺是命運使然，但怨念卻無形中把她們一家人的快樂吞噬。如果你也正站在分岔口，不妨暫且放下戀愛腦，客觀看看這些殊途同歸的例子；她們正經歷的苦澀，換個角度看，或會化為你生命中的救生圈。