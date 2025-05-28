苦戀路上自覺身不由己？感情困局，往往都是執著釀成的自我傷害

落力為你好，得不到分數……

聽K先生說他和女神的故事，令我腦裏響起年輕時期唱K必點的合唱歌《好心好報》。

「她曾是我的同事，有段時間發現她經常匆匆離開座位，回來時兩眼通紅，有次忍不住問她為甚麼哭，起初她只靦腆地說了一句『感情問題』，碰巧我也剛剛失戀，於是便開始相約一同吃午飯吐苦水。」

結果，K知道了女神哭是因為發現了男友出軌，但她怕怪罪男友的話對方會直接提分手，所以寧願裝聾扮啞。男友看出她默默接受，於是就繼續維持三人狀態。女神覺得，男友對她仍有感情，否則他大可以直接愛新棄舊，所以只要她堅持不讓位，第三者終有一日會無奈退出。

聽在K耳裏，他當然替女神不值，乖巧又專一的女生不該被渣男糟蹋，可是無論旁人怎麼勸，她還是堅決守下去。難過的時候，女神會找K訴苦，兩人不知不覺成為了對方的情感依靠。

「相處多了，我覺得她比我的前度溫柔善良得多。一開始我們是互相開解，但她的存在，令我漸漸忘記了失戀的痛；看見她傷心的樣子，我反而更加難過，那刻我知道，自己已由第18層失戀地獄，跌落了第19層單戀地獄！」

要表白嗎？K曾經考慮過，但明知她還深愛著男友，勉強告白大概只會被狠狠拒絕，除了怕開口之後做不回朋友，更怕失去守護女神的位置，不能再在她需要傾訴時替她分憂，也不能在她哭泣時送上肩膊，太殘忍了吧！

即使K沒表白，不代表女神沒察覺到，她有向K暗示過「兩人會是一輩子的好朋友」。雖然被friendzone了，但K自我感覺還不錯，至少女神明知道他暗戀自己，仍願意讓他留下來當個小兵，也算是另一種親密關係。

你愛她，她愛他，他同時愛著她和她，還好我沒有暗戀K先生，否則人物關係圖大概會像「接龍」遊戲一直延伸著。

我問K對自己的未來有何看法？不出所料，他沒想過要自行放棄，「她等小三退出，等男友回頭；我等她被男友拋棄，等她回復單身，等她被我感動，等她考慮我……」K說。另一邊廂，小三不是也在等正印退出嗎？男友何嘗不是一邊享齊人之福，一邊等待關係產生變化？

感情路上，實在有太多讓我們自覺「身不由己」的時候，彷彿我們只可以被動地靜候發落，讓別人的決定去主宰我們去或留。當每個人都死守不放，自然變成了一個困局，牢牢困住牽涉在內的所有人，各自抱怨著現況進退失據。誰都不敢說穿，其實他們也有抽身的權利，但如果這代表失去、敗陣、認輸的話，他們或會寧願作戰到最後。

這樣的故事，我看過許多，結局不是由另一個外遇去刷新，就是等到其中一方眼淚都流光了，心死得徹底，才頓悟人生不應再枉費在苦戀之上。但回首一看，帶給你長久傷痛的，其實並非別人，而是當初那個死執不放的自己。