嗜好不一，該如何找到平衡點？戀人的陪伴，不應被視作理所當然

E小姐與交往兩年的男友正陷入冷戰，原因是無法忍受對方的態度。

「你知道那種矛盾嗎？我不是不喜歡他，但卻總是很討厭他的嘴臉，例如說好了陪我逛街，他逛得不耐煩便溜出店外滑手機；陪我看電影，未到一半已經睡到打呼，就算醒著，也是撓起雙手看著銀幕發呆。既然那麼不情願，幹嗎要出來？他卻說自己明明已做好了男友的本份，無論我想做甚麼都盡量抽空陪我，而我不止不領情，還倒過來怪責他。天啊！他有他的道理，但我也有我的感受，他所謂的『陪伴』，反而破壞了我原本的好心情……」E說。

「我一直懷疑他是不是不再愛我，但近日他態度放軟，還說可以為我改變。我開始想，其實是不是我太執著，明知他對那些東西不感興趣，但仍然迫他陪笑。」

這大概是很多情侶相處時出現的問題，大家嗜好不一，偶爾參與對方喜愛的活動當然並無不可，但要頻繁地陪伴嗎？必然會感到納悶，一不小心把心情寫在臉上，難免會釀成新一輪戰爭。

誰都知道找個興趣相近，或是能夠互相感染的伴侶最好，但世事往往不會如此完美；有時候，我們確實會情不自禁地愛上與自己個性南轅北轍的人。

簡單就如到主題樂園玩機動遊戲，有人喜歡刺激感，有人完全承受不了，怎麼辦？我知道一個人玩挺無趣的，但要對方冒著上刑台的心情陪玩嗎？我會捨不得他難受。延伸到生活日常，他喜歡踢足球、打籃球，他不會要求你一起上場；留在場邊打氣？就算不怕你的存在讓他分神，也會怕你坐上一兩小時會悶出鳥來。同樣地，我們去美甲、弄頭髮、上瑜伽班時，也不會帶上男友吧！

有些事情，我們懂得去找個喜好相近的朋友作伴，但偏偏拍拖時卻想伴侶無止境遷就，期望對方陪你上山下海。逆地而處，要陪他做些你不感興趣的事情，你又能百分百做好表情管理嗎？

陪伴，真的不應被視為理所當然，「陪伴那位」與「被陪伴那位」，也該要感激對方的存在；陪伴的過程，也許會像E所感受那樣不如理想，但回想當初曖昧階段，只要能站在對方身邊，不管做甚麼也會很快樂。現在呢？到底是不快樂了，還是不夠愛了？

陪伴有質素之分，高品質陪伴確實會讓人心情愉悅，就如家長陪伴小孩玩耍，小孩從玩樂中學習和成長，而大人也會享受、珍惜共處的時光。而低品質的陪伴，即使只是單純的物理存在，對我來說還是有一定意義，我仍會感激你沒離開我的視線範圍，一抬眼就能望見你，叫我心裏有種說不出的踏實。

當然，兩個南轅北轍的人能否走得長久，大概誰也無法說準。然而，一輩子走下去，所說的陪伴，已遠遠超越逛街、看戲的範疇，更不是單靠志趣相投就能成事。要長久相處，除了愛，溝通、付出、包容、忍耐亦同樣重要，兩個人練就出獨有的默契，成為彼此之間的心靈支柱，才是最恆久、最舒心，而又最實在的陪伴。