友達以上，卻總是戀人未滿？遇上對友情缺乏邊界感的人，註定失望而回

T小姐的個性很爽直，人緣也很好，所到之處往往都能交到新朋友，公司之內甚至可以跨部門結緣；而當中有位同事的地位比較特殊，T暗地裏把他視為男神，希望能進一步發展……

「我們多半是大夥兒約打邊爐、燒烤之類，後來我抓緊機會跟他混熟，然後慢慢開始兩個人約會。當然，起初都由我主動邀約，但後來他偶然也會找我相伴。漸漸地，公司開始流傳我們發展地下情，我覺得時機成熟了，便以半開玩笑的方式向他告白，打趣叫他別再喜歡有村架純，包包臉我也有，不妨考慮我！」T說。

當然，這種所謂告白，下一秒便比男神無視。

持續約會超過半年，但二人關係仍然膠著，T於是決定嘗試用肢體語言來突破界限，「我先是越靠越近，偶爾會挨一下肩膊，後來有次並排走時我輕輕拉他的手臂，見他沒抗拒便一直挽著他的胳臂，他看起來似乎也不介懷，所以往後約會時我不時會找機會挽著他。」有時T甚至會用半開玩笑的話語挑逗男神，而對方也漸漸學懂以調情的語氣回應著，也算是享受著一種無名份的浪漫。

「我們之間彷彿就只差一點點，但到底還欠甚麼呢？我想過千百種可能性，他還想互相了解多一會嗎？他正在策劃給我一個儀式感的表白？抑或他曾經受情傷，所以不敢貿然開始？」

原來全都不是，直至男神在社交帳戶貼出與新女友的合照，T才知道自己原來只是個笑話。「我完全不知道他正在追求別的女生，我以為自己是他身邊的唯一候選人，我以為我和他只需要多一點時間就能在一起。很想質問他知道我喜歡他嗎？知道我一直在守候嗎？為何從不婉拒我？為何不拒絕我的觸碰？為何瞞著我追求其他女生？為何給我那麼多假希望？」T哽咽。

為了最後的體面，T把這堆疑問一一吞下了。知道又如何，不愛就是不愛，不被愛也就是不被愛，僅此而矣。

我們偶爾會聽到這些話：「是我做了些甚麼而令你誤會嗎？」、「如果我的行為給予你錯誤的訊息，抱歉了」、「我以為你對其他熟朋友也是如此親暱……」。另一方面，我們心裏也有一把聲音在問：「難道一直以來是我自作多情？」

男神對T有過好感嗎？或許吧！只知在某個相處的瞬間，他已悄悄把她歸類為朋友；那些T眼中的曖昧，對他來說可能只是單身時期的消磨，或是找個對象練習談戀愛。處於長期曖昧的朋友關係？光看著就覺得古怪。愛你的人，一定不會捨得讓你空著急。

那些誤會到底是怎樣造成？無非就是一方有心，另一方也因對友情缺乏邊界感，而模糊了朋友之間的界線。坦白說，誰不愛調情？誰不愛曖昧期的小騷動？但朋友不該是這樣子的，尤其當你知道對方靠近的動機並非純友誼，就算再殘忍，也必須先殺掉了對方的多餘情感。

友誼，不該被拿來當成玩意。尊重朋友，更應該守護對方免受傷害，尤其明知自己即將成為那位該死的加害者。